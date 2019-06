LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tommy Brøske. Foto: Helge Mikalsen, VG

Etterforskningsleder i Lørenskog-saken: – Vil ikke si vi står fast

SKI (VG) Samtidig som politiet sier at de ikke har en løsning i sikte, legger de bort et av sine hovedspor i Lørenskog-forsvinningen: Jakten på de etterlyste mennene.

Dette til tross for at de to mennene som gikk utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen samme morgen som kona hans forsvant, fremdeles ikke er identifisert.

Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært savnet i over syv måneder etter at hun forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober. Siden har man ikke fått et eneste livstegn.

Til tross for at millionene har rullet i den storstilte etterforskningen, fremstår forsvinningen fremdeles som en gåte med flere spørsmål enn svar.

Politiet avviser likevel at etterforskningen står i stampe.

– Hvorfor har dere ikke klart å løse denne saken?

– Det er et godt spørsmål som vi også stiller oss selv. Hovedårsaken til at den ikke er løst, er at det er en kompleks sak. Vi mener etter syv måneder at det ikke er noen enkle, åpenbare spor som har ligget der, som kan gi løsningen. Vi går nå dypere ned i etterforskningen og er innstilt på at dette vil ta tid, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

– Står dere fast på noe måte?

– Jeg forstår spørsmålet, men jeg vil ikke si at vi står fast. Vi mener at vi fortsatt jobber med viktige etterforskningsskritt som vi har tro på kan bidra til løsning av saken.

– Men dere er ikke der nå?

– Vi er ikke der nå, men etterforskning er innrettet slik, at plutselig kommer man inn på noe, som gjør at saken akselererer i tempo og som gjør at det blir mer synlig og utadrettede ting som skjer, sier Brøske.

VG har fått etterforskningslederen til å kommentere det som til nå er de mest kjente sporene i forsvinningsgåten.

Hvorfor er Futurum-mennene ikke lenger interessante?

Samme morgen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant ble to menn fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Futurum næringspark. Disse ble etterlyst og politiet sa at de ikke kunne utelukke at de drev med rekognosering utenfor Tom Hagens arbeidsplass. Nå legges altså dette sporet bort.

– Politiet mener nå å ha holdepunkter for at det er mindre sannsynlig at de to mennene har en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Etter en helhetlig vurdering så velger politiet derfor å legge vekk Futurum-prosjektet, til tross for at de to ikke er identifisert, sier Brøske.

Etterforskningslederen vil ikke gå inn på hva disse holdepunktene går ut på.

Hvem sendte trusselbrevet?

I huset ble det funnet et trusselbrev på flere A4-sider. Det skal ha blitt skrevet på gebrokkent norsk og ha vært printet ut. Sporingen av brevet har vært blant de viktigste prosjektene til politiet.

VG er kjent med at arbeidet blant annet har bestått av inngående tekstanalyser, og ikke minst: Analyser av papiret for å kunne fastslå hvor papiret er produsert og hvor det kan være solgt.

– Jeg kan bekrefte at politiet er kjent med hvilke muligheter som ligger i analyser av et papir, og at det er av stor interesse for oss å finne ut hvor det er solgt. Flere av undersøkelsene våre på dette området er avsluttet og noen gjenstår. Hva som resultatene her, ønsker jeg ikke å kommentere, sier Brøske.

Hvem står bak meldingene?

Familien Hagen har kommunisert med den angivelige motparten på to digitale plattformer. De første meldingene ble sendt via en kryptovaluta, og etter det VG kjenner til skal det i trusselbrevet ha stått detaljerte instruksjoner om hvordan denne kommunikasjonen skulle foregå.

I slutten av januar gikk motparten over på en annen plattform, der det bare var mulig å kommunisere én vei. Brøske bekrefter overfor VG at de per tirsdag formiddag ikke har fått noen melding fra motpart siden sist politiet svarte på dette i slutten av januar.

SJEF: Politiinspektør Ole Vidar Dahl er sjef for forhandlerne som har bistått familien til Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Etter det VG kjenner til er det blitt sendt rettsanmodninger til utlandet i jakten på svar. Dette arbeidet skal, etter det VG forstår, så langt ikke ha gitt noe gjennombrudd og vært svært krevende for politiet.

Brøske bekrefter overfor VG at det å ettergå de digitale sporene er meget sentralt.

– Det er utfordrende med hensyn til teknologi, og annet, det kan jeg bekrefte, men utover det vil jeg ikke si annet enn at det er et levende etterforskningsskritt, sier han.

Hvorfor så få spor på åstedet?

På åstedet fattet kriminalteknikerne særlig interesse for et av baderommene i huset ettersom det ble funnet slepespor derfra. Etter det VG kjenner til skal det ha blitt sikret svært få spor etter mulige gjerningspersoner, noe som har ført til en hypotese om at de som står bak kan være profesjonelle.

Politiet har sendt inn sporprøver til DNA-undersøkelser, men har ikke villet kommentere eventuelle funn her. Brøske bekrefter nå at undersøkelsene inne i boligen, stort sett er avsluttet.

– Nå handler det om å sette de potensielle spor vi har sikret inn i en sammenheng med resten av etterforskningen, sier Brøske.

Hvorfor sluttet politiet å svare om mistenkte?

Per nå skal det ikke være noen som har status som formelt mistenkt eller siktet. Politiet har ifølge VGs opplysninger undersøkt flere potensielle miljøer som kunne ha hatt slagkraft til å begå en slik handling, og sett på konkrete navn uten å komme noen vei. VG har også fått opplyst at politiet har ettergått familien Hagens omgangskrets mange år tilbake i tid.

Frem til slutten av mars i år svarte politiet nei på spørsmål på om de har mistenkte eller siktede personer. Fra da ville de ikke lenger svare på disse spørsmålene.

– Vi ønsker selv å avgjøre når vi eventuelt skal gå offentlig ut med en så sentral del av etterforskningen, sier Brøske.

Hvorfor er ikke kjøretøy etterlyst?

En gang etter klokken 09.14 en onsdag i oktober mener politiet at Anne-Elisabeth Hagen forsvinner fra huset sitt – midt i et tett befolket boligfelt i Lørenskog. Politiet har så langt ikke gått ut med noen etterlysninger av kjøretøy basert på vitneforklaringer eller overvåkningsmaterialet.

– Kartleggingen av nærområdet til Sloraveien har vært sentralt fra starten av. Vi går dypere ned i den kartleggingen som er gjort, per nå har vi titalls bevegelser som må ettergås. Når det gjelder kjøretøy, avgrenser vi ikke undersøkelsene til en spesiell type i denne fasen av etterforskningen, sier Brøske.

Søkene førte ikke frem

De siste månedene har politiet gjort flere søk og undersøkelser på eiendommen, inne i huset, i Langvannet og i et tjern like ved. Det er også gjennomført lydundersøkelser inne i huset, noe som politiet ikke har villet kommentere resultatet av.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde nye søk ved eneboligen i Sloraveien i april. Foto: Helge Mikalsen, VG

Spesialhunder fra Sverige har blitt hentet inn for å gjennomgå nærområdet, i tillegg til at dykkere har saumfart Langvannet.

– Slik vi vurderer det nå, har ikke disse undersøkelsene gitt oss svar som vi mener er relevante for etterforskningen. Men det å ikke gjøre funn, har også verdi, fordi det kan bidra til å utelukke teorier, sier Brøske.

Publisert: 05.06.19 kl. 06:04