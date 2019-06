GRUER SEG: 25-åringen som ble med Svein Ludvigsen på hytta, gruer seg til rettssaken, ifølge bistandsadvokaten. Foto: Stein Wilhelmesen

Fornærmede skrev hilsen i Sveins Ludvigsens hyttebok

Da politiet ransaket hytta til Svein Ludvigsen på Andselv i Troms, fant de en hyttebok hvor det var skrevet en hilsen på et fremmed språk.

Nå nettopp







Hilsenen ble oversatt og viste seg å være skrevet av en mann i 20-årene, som nå har fortalt politiet om et seks år langt seksuelt forhold til Ludvigsen.

Det får VG opplyst.

les også Han var kongen av Nord-Norge. Så smalt bomben

Den tidligere fylkesmannen i Troms står tiltalt for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med tre menn som kom til Norge som asylsøkere.

Rettssaken starter tirsdag klokken 09.00 i Nord-Troms tingrett.

Ludvigsen nekter straffskyld, men ikke for å ha hatt kontakt med de tre mennene.

– Det er naturlig at hytteboken blir lagt frem i saken, men det er ikke inkriminerende i seg selv det som står der, sier Ludvigsen-forsvarer Kai Vaag.

Utnytting

Mannen som ble med Ludvigsen på hytta beskrives i tiltalen som ressurssvak, ung og enslig. Dette skal Ludvigsen ha utnyttet.

Mannen er i dag 25 år gammel og skal ha hatt et forhold til Ludvigsen fra sommeren 2011 og frem til november 2017.

les også Slik svarte Svein Ludvigsen på overgrepsanklagen

Ludvigsen skal ha forledet mannen til å tro at han hadde makt over om han fikk statsborgerskap eller ei, og 25-åringen skal ha fryktet for konsekvensene ved å fortelle om den seksuelle omgangen til andre.

Da Ludvigsen var fylkesmann, skal han ha oppsøkt institusjoner mannen bodde på, og tatt ham med seg på hytta eller hjem til Sommarøy.

Institusjonene var underlagt fylkesmannens tilsyn.

TILTALT: Svein Ludvigsen må møte i retten tirsdag morgen. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen ikke ville ha kommet i posisjon til å utnytte mennene, hvis det ikke hadde vært for at han var fylkesmann.

– Vi mener det er en direkte sammenheng mellom overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen. Enhver person kan ikke oppsøke unge asylsøkere på institusjoner, har statsadvokat Tor Børge Nordmo uttalt.

les også Politiet om Ludvigsen: Inviterte på middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting

– Spørsmålet i denne saken er om han har misbrukt sin posisjon eller ikke. Å ikke erkjenne straffskyld etter tiltalen her, innebærer at han mener å ikke ha misbrukt noe tillitsforhold til noen av disse mennene, sier Ludvigsen-forsvarer Per Zimmer.

FORSVARERE: Svein Ludvigsens forsvarere er Per Zimmer og Kai Vaag. Foto: Trond Solberg, VG

– Gruer seg

Rettssaken blir en troverdighetskamp. Påtalemyndighetens viktigste beviser er de tre mennenes forklaringer.

Gunhild Bergan er bistandsadvokat for 25-åringen.

– Han gruer seg til rettssaken og har det veldig vanskelig. Det er en stor påkjenning for ham å måtte møte i retten og forklare seg om dette, sier hun.

Publisert: 11.06.19 kl. 05:43