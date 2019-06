VIL FENGSLE: Politiadvokat Thomas Blom vil be om at Oslo tingrett fengsler den pågrepne 42-åringen. Foto: Helge Mikalsen

42-åring pågrepet for terrorfinansiering

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener en 42 år gammel mann fra Bærum har bidratt til å finansiere terror.

Mannen er pågrepet og blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

– Vi pågrep med bistand fra Oslo politidistrikt tidlig onsdag to personer i Bærum. Begge de pågrepne er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 135 - terrorfinansiering. Den ene av de to ble løslatt etter avhør, mens vi vil fremstille den andre pågrepne for varetektsfengsling, sier Martin Bernsen seniorrådgiver i PST til VG.

Bernsen forteller at mannen er siktet for å ha støttet IS ved å ha sendt penger til Syria.

Mannens forsvarer, Svein Holden, opplyser at klienten sitter i avhør med en advokatkollega, og at han ikke vet hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Den pågrepne 42-åringen tilhører miljøet rundt Egzon Avdyli, som kjempet med IS i Syria. Avdyli er i dag død.

Mannen, som nå er pågrepet av PST, er tidligere dømt for brudd på våpenloven. I 2014 forsøkte han et gjemme et haglegevær i et skogholt i Bærum. Spanere fra politiet fulgte imidlertid alle mannens bevegelser, og han ble pågrepet samme dag.

I dommen legges det til grunn at våpenet han skulle gjemme opprinnelig hadde tilhørt Egzon Avdyli, som var en markant skikkelse i det norske islamist-miljøet frem til han ble drept.

