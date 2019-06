PREGET: Bård Espelid, varaordfører i Askøy kommune, er tydelig preget etter nyheten om at en pasient fra kommunen døde på Haukeland sykehus onsdag. Foto: Terje Bringedal, VG

Varaordfører om dødsfall: Dersom det skyldes en tjeneste kommunen gir, blir ord fattige

ASKØY (VG) Enda et dødsfall mistenkes å ha sammenheng med vannforurensningen i Askøy. Varaordføreren kaller det dypt tragisk.

– Jeg syns jo dette er dypt tragisk. Sett fra mitt ståsted så bare understreker det alvoret i den stasjonen som vi er oppe i og jeg tenker på denne familien som erfarer dette, sier varaordfører Bård Espelid, tydelig preget.

Det var torsdag ettermiddag at Haukeland universitetssykehus orienterte om at en pasient fra Askøy med påvist Campylobacter døde onsdag 12. juni.

– Ydmyk

Det heter i orienteringen at pasienten hadde en veldig alvorlig bakenforliggende grunnlidelse og at man derfor ikke vet den endelige dødsårsaken. Avdøde vil bli obdusert.

– Man blir bare ydmyk når man får den type nyheter. Sånn personlig må jeg bare si at alvoret i den situasjonen vi står oppi, det er ganske stort. Her snakker vi om belastninger som innbyggerne har fått, samtidig som det får så fatale konsekvenser, og hvis dette kan henføres til en tjeneste som kommunen gir, så blir ord fattige, sier Espelid.

Sykepleiere så mønster

Det er nå en uke siden sykepleiere ved legevakten på Askøy slo alarm om at de hadde fått inn flere pasienter med mage- og tarmplager enn vanlig. De så et mønster mellom symptomer om bosted hos pasientene, skriver kommunen på sine nettsider.

Siden har rundt 2000 mennesker blitt syke, 64 av dem er blitt innlagt.

Onsdag i forrige uke døde en ettåring og det undersøkes om dette dødsfallet kan knyttes til det forurensede vannet.

– Problemer med normal drift

Varaordfører Espelid sier til VG at arbeidet med vannkrisen er svært arbeidskrevende for administrasjonen.

– Vi har problemer med å håndtere den normale driften, forklarer han, og legger til at de nå diskuterer om de kan utsette noen av planene på agendaen og ser på om det er noe som kan løses på andre måter.

Da har også kongebesøket 20. juni vært et tema. Det er første gang siden 1600-tallet at Kongen besøker Askøy. Kommunen har diskutert om situasjonen var slik at det var riktig å ha kongebesøk parallelt med en veldig kritisk situasjon i kommunen.

– Nå har vi hatt en vurdering omkring det og vår innstilling er at kongebesøket går som normalt. Vi har fått kontroll over smittespredning, det er avtakende sykdomstilfeller og føler at vi har kontroll på ivaretakelse av de syke, sier Espelid.

VANNVERKET: Kleppe vannverk i Askøy kommune. I ett av vannverkets fjellbasseng er det påvist E.coli. Foto: Terje Bringedal, VG

Listhaug har bedt om besøk

Utad ser de at problematikken får stadig mer oppmerksomhet.

– Vi registrerer at det er en økende fokus på det som skjer her. Vi merker en nasjonal interesse for det som skjer her, sier varaordføreren.

Han trekker blant annet fram at eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) har ønsket å besøke kommunen mandag.

– Hun kommer hit og vil bli informert om situasjonen og oppdatere seg på status og utfordringer for kommune som sådan, og vil sikkert møte folk som har erfart hva det innebærer å bli syk.

Han sier han ser veldig positivt på det og setter pris på at folk følger med.

