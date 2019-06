MANGE SYKE: Askøy kommune anslår at det kan være mange syke som ikke har oppsøkt legevakt eller sykehus. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Askøy kommune anslår at 2000 er blitt syke av drikkevannet

Mens 14 personer akkurat nå er innlagt på sykehus, anslår Askøy kommune at rundt så mange som 2000 personer kan være syke som følge av forurenset drikkevann.

– Basert på antallet som har vært på besøk på legevakten, antallet som har ringt legevakten – og hvor mange som det kan hende at ikke har kontaktet legevakten, regner vi med at det er par tusen syke, sier kommunikasjons- og næringssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, til VG.

Kommunen understreker at dette er et estimat.

På under et døgn har Askøy legevakt gitt 118 råd over telefon og hatt 47 legekonsultasjoner.

14 innlagt

Den siste tiden har en rekke personer blitt syke i Askøy. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere, og smitten ses i sammenheng med forurensning av drikkevannet. Klokken 14.15 lørdag er totalt 14 personer innlagt – ti voksne og fire barn. Ytterligere tre voksne pasienter er meldt, og vil komme til sykehuset om kort tid, skriver Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

I løpet av lørdag formiddag ble syv pasienter utskrevet, og sykehuset forventer at flere blir utskrevet i løpet av dagen, heter det i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Onsdag denne uken døde en ettåring på Askøy, og fredag ble det kjent at det blir undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med drikkevannet. VG fikk fredag opplyst at mistanken om at ettåringen hadde fått i seg forurenset drikkevann, er styrket.

– Jobber på spreng

Kommunen erkjenner at drikkevannsskandalen går utover folks tillit.

– Det skal ikke være sånn at det ikke skal komme rent og trygt vann ut av springen. Det gjør det ikke nå, og nå jobber vi på spreng for at vannet innbyggerne har skal være rent, sier ordfører Terje Mathiassen (Ap) til VG.

Han sier vannkilden og renseanlegget er frie for bakterier, mens høydebassenget der det er konstatert e-coli er koblet ut.

– Det er viktig nå at innbyggerne fortsetter å koke vannet sitt. Det er sterkt beklagelig og alvorlig det som har skjedd, fortsetter Mathiassen, tydelig preget og sliten, før han går inn døren til rådhuset der kommuneledelsen sitter i møter lørdag.

Publisert: 08.06.19 kl. 18:41 Oppdatert: 08.06.19 kl. 18:58