Dette har pilotforeningene og SAS blitt enige om

Hva fikk pilotene ut av den ukeslange streiken? Her er noen sentrale punkter fra den nye avtalen.

Over 300.000 passasjerer har blitt rammet av nesten 4000 innstilte flyvninger etter at SAS-pilotene gikk ut i streik for en uke siden.

Sent torsdag kveld satte de punktum, etter å ha forhandlet hos Riksmekler Mats Wilhelm Ruland siden onsdag morgen.

Slik var streikeuttaket: Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark i tillegg til to fagforeninger i Norge: LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat. * Norge: 545 piloter organisert i Norsk Flygerforbund og Parat. * Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotförening. * Danmark: 372 piloter organisert i Dansk Pilotforening. * Totalt: 1.409 piloter i Norden Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Mer forutsigbarhet: Andelen piloter som får ha en forutsigbar turnusordning økes nå fra 40 til 60 prosent.

Andelen piloter som får ha en forutsigbar turnusordning økes nå fra 40 til 60 prosent. Ansettelsestrygghet: To samarbeidsavtaler som pilotforeningene sier SAS fjernet like før streiken, er nå tilbake, og inngår som en del av tariffavtalen. Avtalene regulerer ansettelsestrygghet og ansennitetsmuligheter.

To samarbeidsavtaler som pilotforeningene sier SAS fjernet like før streiken, er nå tilbake, og inngår som en del av tariffavtalen. Avtalene regulerer ansettelsestrygghet og ansennitetsmuligheter. Lønnsøkning: Partene er blitt enige om en lønnsøkning for pilotene på 3,5 prosent i år, 3 prosent i 2020 og fire prosent året etter der igjen, 2021. På forhånd ønsket krevde pilotene en lønnsøkning på 13 prosent.

Dette er en avtale både pilotene og SAS-ledelsen kan leve med:

– Totalpakken veldig god

Leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund Christian Laulund sier til VG sent torsdag kveld, utenfor Riksmeklerens kontor, at de er fornøyde med den nye avtalen.

– Vi har fått gjennom våre to hovedkrav, nemlig forutsigbarhet for medlemmene, og trygghet for at de er en del av fremtiden i SAS.

– Føler du at dere oppnådde det dere ønsket?

– Ja, de to hovedkravene fikk vi jo innfridd, og så har vi fått en del på den lønna vi ønsket også. Totalpakken er etter min mening veldig god når man ser på en justering også i arbeidstidssystemene, sier Laulund.

På spørsmål om det er noe pilotforeningene er lite fornøyde med, vil ikke Laulund peke på noe spesielt, men sier at de har måttet gi på fleksibilitet på visse områder.

Informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen sier til VG at flyselskapet de er veldig tilfredse med å ha fått i stand en avtale med pilotforeningene.

– Nå er det en helhet rundt det hele som vi skal være veldig tilfreds med. En sak som har vært godt kjent i det siste er behovet for forutsigbarhet og bedre balanse mellom jobb og fritid. Det er noe vi har delt og gjort et godt stykke arbeid for at vi skulle få til for våre piloter, sier Johansen.

Publisert: 03.05.19 kl. 00:06 Oppdatert: 03.05.19 kl. 00:17