PST om ambulansesaken: - Ser ikke ut som terror

Både kvinnen (25) og mannen (32) som er pågrepet etter at en mann med våpen tok kontroll over en ambulanse i Oslo tirsdag vil la seg avhøre i dag.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier til VG politiet tar utgangspunkt i at det som ble funnet i bilen vitner så mannen stikke fra før ambulansen ble kapret er narkotika, selv om det kun er gjort innledende analyser. Hun beskriver det som «en stor mengde».

De to våpnene politiet har kontroll på etter hendelsen er også sendt til tekniske analyser. Metlid sier hun derfor ikke kan svare på hvorvidt våpnene er ekte våpen eller replikaer, og om de var ladd.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) konkluderer foreløpig med at ambulansekapringen i Oslo tirsdag ikke faller under deres ansvarsområde.

-PST fortsetter å bistå Oslo politidistrikt i saken. Men på nåværende tidspunkt ser det ikke ut som om dette er en terrorhendelse, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG tirsdag.

Både mannen og kvinnen blir etter planen avhørt i dag. Han er siktet for drapsforsøk, hun for ulovlig befatning med våpen.

– Siktelsene er helt generelle enn så lenge. Det vil bli vurdert på nytt etter avhør av politiadvokaten på saken, sier Metlid.

Hun sier politiet håper på å komme i gang med av hør av både mannen og kvinnen nå på formiddagen.

– Vi har fått signaler om at begge to vil forklare seg, og så får vi se hva de kan si om det som har skjedd, om narkotikaen og om våpen.

BILEN: Da denne bilen havnet på taket ved en rundskjøring på Rosenhoff tirsdag, stakk en 32 år gammel mann fra stedet til fots og skal ifølge politiet og vitner ha siktet på folk med våpen. Foto: Gisle Oddestad / VG

– I går var dere veldig tydelige på at mannen kjørte på fortauet og på folk med vilje?

– Han er siktet for drapsforsøk og i det ligger de opplysninger og vitnebeskrivelser som ligger i saken. Så får vi si hva han har å si når han blir avhørt i dag, sier Metlid.

Ifølge VGs opplysninger ble den 25 år gamle kvinnen som er medsiktet pågrepet i en narkotikarazzia i et annet politidistrikt før helgen, men ble løslatt mot meldeplikt lørdag. Hun er også tidligere etterforsket for grov narkotikakriminalitet.

Politiet har tidligere sagt at de er kjent med opplysninger om at de to skal ha vært del av et høyreekstremt miljø, og at dette er noe de ville undersøke. Dette har imidlertid den 32 år gamle mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen avvist.

– Jeg kan ikke si mye om bakgrunnen hans, men en av de tingene jeg kan si noe om er at verken siktede eller saken har noe forbindelse med høyreekstreme miljø å gjøre, sa han til NRK.

Metlid gjentar at politiet har sagt at de var kjent med de opplysningene.

– De er undersøkt og nå har også forsvarer kommentert denne påstanden. I dag er vårt fokus på avhør, både av de siktede, av vitner og av andre personer som har hatt kontakt med de to siktede, sier Metlid, som ikke ønsker å gå mer inn på dette.

Hun sier det er klart at fem personer ble rammet, muligens seks, i forbindelse med ambulansekjøringen. Det kan også være folk som ikke har meldt seg.

