KANDIDAT: Sveinung Rotevatn (32) fotografert under Venstres landsmøte. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Kilder til VG: Slik jobbes det for Rotevatn som ny Venstre-leder

Sveinung Rotevatn vil selv ikke svare på om han er lederkandidat i Venstre. Samtidig jobber støttespillerne hans i kulissene for å posisjonere ham til ledervervet.

Oppdatert nå nettopp







Etter 3,9 prosent i krisevalget 9. september har flere lokale topper bedt om utskiftninger i Venstre-ledelsen. Partileder Trine Skei Grande slår fast at hun tar gjenvalg, men får ikke støtte fra Unge Venstre, Venstrekvinnene eller Liberale studenter. De vil kaste Trine Skei Grande (50) og ha statssekretær Sveinung Rotevatn (32) som ny Venstre-leder.

– Jeg har nok ingen kommentar til det. Valgkomiteen har bedt om svar til helgen, og det skal de få, sier Rotevatn til VG.

SULTEN PÅ SVELE: Sveinung Rotevatn setter tennene i en svele på en av mange ferger i hjemtraktene i Nordfjord. Foto: Harald Henden, VG

Samtidig arbeider Rotevatns støttespillere for at han skal bli leder i Venstre, enten på landsmøtet neste år eller i 2022. Det forteller kilder tett på Rotevatn til VG.

De er opptatt av at Rotevatn ikke fremstår som en bykandidat. Statssekretæren er fra bygda Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, men har bodd 10 år i Oslo og er tidligere leder i Unge Venstre.

Kilder forteller at de har oppfordret Rotevatn til å profilere seg på klima og til å reise på flere lokallagsbesøk, slik stortingsrepresentant Abid Raja har gjort de siste årene.

les også Flere i Venstre åpne om å vrake Grande – ønsker Sveinung Rotevatn

Erfaringen som statssekretær, først i Justisdepartementet og nå i Klima- og miljødepartementet, trekkes frem som et pluss. Likevel mener støttespillerne at lojaliteten til regjeringen gir Rotevatn mindre spillerom enn andre potensielle kandidater.

Tett på Grande

De siste månedene har Rotevatn jobbet tettere på partileder Trine Skei Grande, særlig som valgkampsjef. Steinar Haugsvær, kommunikasjonssjef i Venstre, opplyser at valgkamputvalget tar beslutninger om alt fra materiell og annonsekampanjer til presseutspill og politiske prioriteringer, i samråd med Venstres stortingsgruppe og sentralstyret.

les også Fem kommunetopper fra Venstre: Vil ha Abid Raja inn i ledelsen

Som valgkampsjef var Rotevatn involvert i partiets strategi og retorikk, blant annet i forberedelsene til partilederdebattene.

– Sveinung har fått viktige roller, men mer behind the scenes, sier en kilde i Venstre.

Frustrert over nestledervalg

VG er kjent med at flere av folkene rundt Sveinung Rotevatn er oppgitt, fordi de opplever at Rotevatn virker låst i sin posisjon som statssekretær, i et departement ledet av en statsråd som også er nestleder i partiet. En stortingspolitiker har en friere rolle til å markere sine standpunkter.

les også Hvem skal ut i Venstre?

Rotevatns støttespillere har også begynt arbeidet med å kartlegge delegatene på landsmøtet i april 2020. Hvem som får dra og hvor mange delegater fylkene får, er ikke klart før etter nyttår, men fylkessammenslåingene vil endre på landsmøtets sammensetning.

UT AV TUNNELEN: Venstre-leder Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn (nummer to fra høyre) ankommer gruppemøte i Venstre på Stortinget gjennom en av Stortingets tunneler. De to andre på bildet er er Jan Christian Kolstø (helt til høyre) og Trond Enger. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Etter valget har Abid Raja fått offentlig støtte fra ordførere og lokalpolitikere med stor oppslutning. I en SMS til VG skriver han:

– Vi i Venstre har en leder, og det er Trine Skei Grande. Jeg har senest 13. september uttalt at når Trine har sagt at hun ønsker å fortsette som leder så støtter jeg henne i det. Utover dette har jeg ingen kommentar til mediene om posisjoner i partiet, da mine kommentarer vil være overfor valgkomiteen. Og jeg har også anmodet samtlige om å eventuelt meddele hva de har på hjertet om posisjoner i partiet til valgkomiteen, og ikke ta det gjennom mediene. Det står jeg fortsatt på.

VG har kontaktet samtlige fylkesledere for å høre hva de tenker om partiets fremtidige ledelse. Fylkeslederne har plass i partiets mektige landsstyre, og fylkeslagene spiller inn kandidater til valgkomiteen.

Seks fylkesledere sier nå til VG at de vil støtte Rotevatn som nestleder til våren. Tre ledere ønsker ikke å kommentere enkeltpersoner, mens de øvrige har ikke svart.

Alle seks ønsker en fornyelse i partiledelsen, men holder det åpent om Skei Grande bør få to nye år. Flere mener en utskiftning blant nestlederne kan være en bedre løsning nå.

– Sveinung er en god kandidat, men det er flere. Tenker da på dagens ledertrio. Det blir spennende å se hvem av dem som sier ja til å fortsette, skriver Jan Henrik Nygård, fylkesleder i Sogn og Fjordane Venstre, til VG.

Fylkene sender sine innspill til valgkomiteen denne uken.

Forventer fornyelse

En rekke kilder, både blant dem som vil beholde Grande og de som vil bytte henne ut, oppfatter ikke Terje Breivik og Ola Elvestuen som lederkandidater. Det skaper frustrasjon i partiet at nestlederplassene ikke brukes til å bygge opp klare partilederkandidater, mener de.

Grande har vært leder i ti år, mens nestlederne Elvestuen og Breivik har sittet i henholdsvis elleve og syv år. Blant tillitsvalgte og lokale topper i Venstre er det en forventning om at i hvert fall deler av ledelsen fornyes.

For Grandes støttespillere kan det være en løsning at Rotevatn og stortingsrepresentant Guri Melby (38) erstatter Elvestuen og Breivik – så ledelsen blir fornyet uten at Grande selv må gå.

EUROPEERE: Guri Melby og Sveinung Rotevatn er begge populære i Unge Venstre, som er for EU. Venstre er derimot hverken for eller mot. Foto: Odin Jæger, VG

Elvestuen har ikke svart på VGs henvendelser, mens Breivik skriver i en SMS at han kommer til å svare valgkomiteen før han svarer pressen.

Unge Venstre, Venstrekvinnelaget og Liberale studenter foreslår alle at Guri Melby blir 1. nestleder. Stortingsrepresentanten sier hun stiller seg til disposisjon for valgkomiteen, men vil ikke svare på om hun ønsker å bli nestleder eller leder.

Melby er partiets fremste skolepolitiker, mens Rotevatn regnes som en allrounder som er i ferd med å bygge seg opp som klimapolitiker. Skole og klima er regnet som Venstres viktigste saksområder.

Trine Skei Grande har ingen kommentar til forslagene om å bytte henne ut som Venstre-leder – eller til kandidatene Rotevatn og Melby, ifølge statssekretær Jan Christian Kolstø i Venstre.

Publisert: 15.10.19 kl. 22:56 Oppdatert: 15.10.19 kl. 23:09







Mer om