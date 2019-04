Beslutningsforum sier ja til lungekreftmedisin

Beslutningsforum har sagt ja til lungekreftmedisinen pembrolizumab, fordi leverandøren har tilbudt ny pris.

NTB









Lungekreftbehandlingen fikk ja under møtet i beslutningsforum for nye metoder mandag. Det betyr at offentlige sykehus nå kan tilby en ny behandling for lungekreft.

– Vi er glade for at lungekreftpasienter nå får tilgang til dette legemiddelet som førstelinjebehandling, sier leder Stig A. Slørdah i Beslutningsforum.

Beslutningsforum avslo lungekreftmedisinen senest i februar, fordi de mente at den ble for dyr. Legemiddelselskapet MSD ga et nytt pristilbud i mars, og saken ble derfor behandlet på nytt, skriver Dagens Medisin.

– Kostnaden for behandlingen er fortsatt høy, men behandlingen regnes som kostnadseffektiv når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasientgruppen som omfattes av metodevurderingen som er gjennomført, heter det i begrunnelsen.

Publisert: 29.04.19 kl. 13:52