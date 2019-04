FARE FOR STREIK: Titusener av passasjerer vil bli rammet dersom SAS-pilotene går ut i streik fredag. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Ingen SAS-enighet ved midnatt: Fortsetter meklingen på overtid

Pilotene og SAS er fortsatt ikke blitt enige. Meklingen fortsetter på overtid i natt. Flyselskapet har allerede innstilt 205 avganger fredag – i tilfelle streik.

Om partene ikke blir enige, kan det bli streik blant 1.500 piloter – og tre av fire SAS-fly kan fra fredag bli stående på bakken.

Mellom 50.000 og 60.000 passasjerer vil da bli direkte berørt, anslår kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

VG har vært i kontakt med Riksmeklerens kontor, som bekrefter at meklingen mellom pilotene og SAS fortsatt pågår etter fristen. De vil ikke uttale seg om avstanden mellom partene, eller hvor nære de er en eventuell løsning.

Den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt.

Klokken 23.15 sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK at det fortsatt var avstand mellom partene:

– Status er at meklingen fortsatt pågår og at det er spørsmål som ikke er løst enda, men partene jobber fortsatt med de temaene som er brakt inn meklingen. torsdag kveld.

Krever lønnsøkning

Alle SAS-pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group som består av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat .

Pilotene krever 13 prosents lønnsøkning. I tillegg til dette står striden om forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger. Dessuten har SAS ifølge fagforeningene, sagt opp to avtaler om karriereutvikling, ansiennitet og rollefordeling på forskjellige vakter.

– Stort ansvar

– Vi gikk tidlig ut med tilbud til passasjerene om å booke om kostnadsfritt, og vi ser at mange har takket ja til det. Det har tatt toppen av isfjellet, og en del som har hatt mulighet til å benytte seg av andre alternativer, har gjort det, sa kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen til E24 torsdag ettermiddag, og la til:

– Men i verste fall står vi overfor en ulykksalig situasjon i morgen. Det er et stort ansvar som påhviler de som sitter i det rommet. Og de kjenner på det, sier Johansen.

Fredag er 205 SAS-avganger innstilt i tilfelle streik.

Selv om det blir streik vil fortsatt rundt 350 avganger fortsatt ta av fredag, av det som normalt er 800. SAS har også opprettet et eget verktøy hvor man kan sjekke om flyturen man har bestilt vil gå som normalt eller ikke.

Publisert: 26.04.19 kl. 01:02 Oppdatert: 26.04.19 kl. 01:13