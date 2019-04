SNUS: Rundt 12 prosent av den norske befolkningen snuser daglig i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Foto: FpU

FpU ønsker pant på snusbokser: – Vil gi fire kroner per snusboks

Brukte snusbokser er én av mange plastprodukter som havner i søppelen. Nå ønsker FpU at du skal få tilbake fire kroner for hver snusboks du panter.

– Det er en kjent sak at det er økende plastproblematikk i verden. Havet er fullt med plast, som går utover oss mennesker. Vi ønsker derfor å innføre pant på snusboksen, forteller formann Bjørn-Kristian Svendsrud i FpU.

FpU har foreslått at det innføres pant på snusbokser til Frps landsmøte som starter den 3. mai. Det har Frps landsstyre gitt grønt lys til.

– Vi ønsker mer plastvett. Hvor skal man gjøre av snusboksen? Vi har allerede en god ordning for pant av flasker i Norge, men om vi innhenter den kunnskapen, kan vi overføre dette til pant på snusboksen, sier Svendsrud.

En statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at 12 prosent av nordmenn snuser daglig i Norge. Nordmenn kjøper mellom 65–70 millioner snusbokser i året fra alle leverandører, ifølge snusprodusenten Swedish Match.

– Når så mange snuser, betyr det mye avfall. Vi ser for oss et lite hull på panteautomatene som vi har i dag, hvor man kan skanne snusboksen og få tilbake fire kroner. Det vil være bedre for håndteringen, sier Svendsrud.

1500 tonn snusbokser

I Oslo finnes det allerede en panteordning på snusbokser i regi av Skandinavias største snusprodusent, Swedish Match, hvor pengene går til plastplukking i Norge eller internasjonalt. Kommunikasjonsdirektør i snusprodusenten, Nils Erlimo, forteller til VG at de er positive til FpU sitt forslag.

– Vi er for alt av initiativ til å minske plastavfall, forteller kommunikasjonsdirektøren.

Erlimo legger til at nordmenn kjøper rundt 1500 tonn plast i form av snusbokser. Swedish Match har foreløpig ikke tall på hvor mange snusbokser de har fått inn etter at de startet med panteordningen i fjor.

– Men det vi har opplevd er en stor interesse fra andre som ønsker å gjøre tilsvarende. Og det er jo kjempekult, sier han.

Også Naturvernforbundet er svært positive til FpU sitt panteforslag.

– Snusbokser er nesten det vi ser mest av når vi er ute og rydder langs kysten og i byer. Det er utrolig mye av det, forteller avdelingsleder Martin Brandtzæg i Naturvernforbundet ved Miljøvennlig hverdag-avdelingen.

Han legger til at Naturvernforbundet gjerne skulle sett innføring av pant på flere plastprodukter, men mener snusbokser er en god start.

– Snusen er ikke noe vi blir kvitt, så vi må gjøre det beste ut av situasjonen. Om det innføres pant på snusbokser, blir vi veldig fornøyde.

Bjørn-Kristian Svendsrud forteller at de også har fått flere gode tilbakemeldinger på forslaget – blant annet fra partiet selv.

– Mange syns sikkert dette er et spenstig forslag. Man vet jo aldri hva landsmøtet sier eller om det er noe som skal prioriteres, men det er et viktig miljøtiltak, avslutter han.

