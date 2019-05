PÅ SPORET: En etterforsker tok nylig bilder av flere par sko hjemme hos et av vitnene i Lørenskog-saken. Vitnet fikk forståelse av at politiet ville sammenligne skoene med spor på åstedet. Foto: Privat

Lørenskog-forsvinningen: Politiet jakter på sko

Etterforskerne som jobber med å løse den mystiske forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, kartlegger skoene til personer som har vært på åstedet og tar bilder av skosåler.

Senest i forrige uke kontaktet politiet et vitne i saken for å undersøke sko. Vitnet ble oppsøkt hjemme, hvor en etterforsker fra Kripos tok bilder av skosålene på fem-seks par sko.

– Jeg fikk en forståelse av at politiet driver og kartlegger hvilke skoavtrykk som har vært på eiendommen, og siden jeg har vært der i et aktuelt tidsrom, så blir mine sko fotografert, sier vitnet til VG.

Vedkommende synes politiets henvendelse var ubehagelig, men forstår at jobben må gjøres.

– Jeg føler ikke noen mistanke mot meg, sier vitnet.

NULL LIVSTEGN: Denne uken er det syv måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet mener den 69 år gamle kvinnen ble bortført. Foto: Jørgen Braastad, VG

Flere personers sko undersøkt

Syv måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog i Akershus, kan politiet fortsatt ikke gi noen konkrete svar på hva som er skjedd med henne.

Politiets hovedteori er at 69-åringen, som er ektefellen til milliardæren Tom Hagen (69), ble bortført av ukjente gjerningspersoner.

Så langt er ingen personer pågrepet i saken.

VG får bekreftet at politiet også tidligere har undersøkt sko og fotografert skosåler til personer som er en del av etterforskningen.

Dette er personer som politiet mener kan ha beveget seg i nærheten av åstedet rundt forsvinningsdagen 31. oktober i fjor.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt har ingen kommentar til skojakten som etterforskerne i Lørenskog-forsvinningen nå bedriver.

Kan sikre detaljerte sålemønstre

Ved å bruke spesiallaget folie på gulvflater innendørs og avstøpninger utendørs, dersom underlaget tillater det, kan kriminalteknikerne få frem svært detaljerte skoavtrykk på et åsted.

Etter funn av avtrykkene, starter jakten på sko med tilsvarende sålemønster. Dette arbeidet kan blant annet være med på å underbygge ulike personers forklaringer om sine bevegelser på et åsted.

expand-left arrow-right SPORJAKT: Politiet har finkjemmet eiendommen i Sloraveien med både kriminalsøkshunder og politifolk i manngard. Her løfter en politimann opp en markør etter et sporfunn i midten av april.

I Orderud-saken for 20 år siden brukte politiet mye tid på å spore opp skoene som hadde avsatt et avtrykk på en glassbit fra en knust verandadør. Politiet knyttet avtrykket til en av gjerningspersonene bak det grufulle trippeldrapet.

Etter omfattende etterforskning mente politiet å vite hvilken type sko avtrykket måtte stamme fra. De fant også ut at samme type sko hadde blitt kjøpt i en butikk i nabolaget til en av dem som senere ble domfelt i saken.

Hvem som kjøpte skoene, er imidlertid fortsatt en gåte.

ORDERUD-SKOENE: Politiet klarte å spore opp skotypen som de mente var brukt av en gjerningsperson i trippeldrapet på Orderud gård for 20 år siden. Foto: Politiet

To dager før grundig åstedsarbeid

Politiinspektør Brøske har heller ingen kommentar til om politiet har funnet skoavtrykk – i eller ved åstedet i Sloraveien 4 – som de mener kan stamme fra mulige gjerningspersoner.

Politiet mener siste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale om morgenen 31. oktober. Bare noen timer senere denne høstdagen, ved 14-tiden, startet politiet arbeidet med den svært spesielle saken.

De første politifolkene tok seg inn i boligen samme dag som 69-åringen forsvant.

KRIMINALTEKNIKERE: Politiet har gjentatte ganger reist tilbake til boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog for å gjøre undersøkelser og sikre spor. Her fra snøfull dag i midten av mars. Foto: Trond Solberg, VG

Men det grundige kriminaltekniske arbeidet inne i boligen startet ikke opp før to dager senere – 2. november – ettersom politiet blant annet fryktet at eventuelle gjerningspersoner kunne tenkes å holde åstedet under oppsikt.

– Sikret åstedet

– Politiet betraktet Sloraveien 4 som et åsted fra det tidspunktet vi ble varslet om saken. Det var derfor stort fokus på at eventuelle spor ikke skulle bli ødelagt, og det ble gjort ulike tiltak for å forhindre dette, sier Brøske.

HAR IKKE SVAR: Etter syv måneders etterforskning kan politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt gi svar på hva som er skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Hva gjorde politiet for å sikre åstedet og hindre forurensing av eventuelle spor disse to dagene?

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer om hvilke tiltak som ble gjort for å sikre åstedet, men kan bekrefte at vi gjorde de tiltakene vi vurderte som nødvendige for å sikre åstedet, svarer Brøske.

– Hvordan vurderer politiet risikoen for at åstedet kan ha blitt endret, forurenset eller at spor har svekket seg i perioden fra 31. oktober til 2. november?

– Vi vurderer risikoen som lav, uten at vi ønsker å gå i detaljer rundt dette, svarer Brøske

Publisert: 27.05.19 kl. 21:29