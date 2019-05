TATT: Her blir den hovedmistenkte mannen tatt av politiet utenfor et bolighus i Gamvik. Foto: VG-TIPSER

Mehamndrapet: Ambulansearbeidere ventet i over 40 minutter på gi nødhjelp

Ambulansearbeidere ventet i over 40 minutter mens islandske Gisli Thor Thorarinsson døde av blodtap i Mehamn i Finnmark etter å ha blitt skutt i låret.

Han ble skutt og drept i Mehamn 27. april. Obduksjonsrapporten viser at han døde av å ha blitt skutt i låret av sin halvbror, skriver NRK.

Operasjonssentralen hos politiet fikk inn melding klokken 5.25. Politiet var først framme 53 minutter senere, altså klokken 6.18.

Ambulansearbeiderne var framme til stedet langt tidligere, men i situasjoner hvor det er snakk om vold og våpen, må ambulansearbeidere vente med å gå inn til politiet har klarert stedet.

Under drapet i Mehamn rykket politiet ut fra Kjøllefjord, som ligger en halvtime unna. Ambulansearbeiderne ventet dermed utenfor boligen i over 40 minutter på at politiet skulle komme til stedet.

– Når man vet at det ligger mennesker der inne som er livstruende skadd og trenger medisinsk behandling, så er det klart at det er frustrerende, sier leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet.

Han mener at nærpolitireformen har ført til at ambulansearbeidere må vente lenger på bistand fra politiet.

– Noen ganger kommer politiet først, noen ganger helse først og noen ganger kommer brann først. Slik er det. Denne gangen gikk det dessverre ikke bra, det får vi bare beklage, sier stabssjef Tarjej Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt til NRK.

