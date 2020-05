Mindreårig jente utsatt for seksuelt overgrep

Politiet i Oslo etterlyser vitner etter at en mindreårig jente ble utsatt for et seksuelt overgrep ved Rustadfeltet onsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding onsdag 15.50 om en hendelse ved Rustadfeltet. En mindreårig jente var blitt utsatt for uønsket atferd av seksuell karakter.

– Saken etterforskes som et seksuelt overgrep, sier påtalejurist Ida Fengsrud til VG og understreker at det omfatter mange bestemmelser.







Det er gjennomført avhør av den fornærmede jenta. Gjerningsmannen beskrives slik:

En eldre mann med gråhvitt hår, normal kroppsbygning, brun jakke/genser, blå jeans og brune sko.

Fengsrud ønsker ikke å gå ut med flere detaljer om det som har skjedd. Hun forteller at overgrepet skjedde i et friluftsområde med mye bebyggelse.

– Har dere fått inn noen tips til nå?

– Vi har fått inn opplysninger som vi jobber med, forteller politiadvokaten.

Dersom noen har observasjoner eller opplysninger om personen bes de ta kontakt med Oslo-politiet på telefon tlf. 02800, eller kriminalvakten.oslo@politiet.no

Publisert: 29.05.20 kl. 17:32

