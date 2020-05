FASE TRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre går nå ut med kravene til den tredje fasen i Stortingets finansielle satsing i corona-krisen. Foto: Frode Hansen

Støre om ny krisepakke: Vil satse store penger for å hindre stor ledighet

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter at arbeidsløsheten biter seg fast dersom planen for å kickstarte norsk økonomi ikke blir stor nok. Utfordringen går til statsminister Erna Solberg (H), som skal legge fram planen i uken som kommer.

– Ledigheten kan gå veldig raskt opp, men går alltid langsomt ned, sier Støre til VG.

– Planen må derfor være et krafttak for arbeid, legger han til.

I helgen har Ap-lederen reist til sitt sommersted i Kilsund mellom Arendal og Tvedestrand. Her legger han planer for fase tre i corona-krisen: Før sommeren skal Stortinget gjøre nye og omfattende krisevedtak og gi støtte til å åpne samfunnet opp igjen og få folk tilbake på jobb.

Varsler store beløp

Støre varsler nå at Ap vil være villig på å bruke betydelige summer fra oljefondet for å få Norge i gang igjen:

– Tapet etter nedstengningen vil uansett være større enn kostnadene for en oppstart med kraftfulle tiltak, sier Ap-lederen.

Han viser til at land som Tyskland, Frankrike og USA nå satser milliarder på milliarder for å få hjulene i gang igjen, og mener at Norge må satse tilsvarende for å hindre at ledigheten biter seg fast.

372 500 ledige

Registrert arbeidsledighet hos Nav steg bratt til nærmere 420 000 personer i april. Siden har om lag 50 000 permitterte vendt tilbake til jobb. 19. mai hadde Nav registrert 372 500 arbeidssøkere.

– Ikke alle permitterte kommer tilbake til sin gamle arbeidsplass, sier Støre.

– Erfaringer viser at mange kan bli stående varig utenfor. VI trenger et krafttak for å forhindre det.

Han mener at situasjonen er mest alvorlig for dem som inntil mars i år jobbet i varehandelen, reiseliv og tjenesteytende næringer, pluss deler av industrien,

– Derfor ønsker vi en kraftig satsing på kompetanse. Dagpenger og opplæring må kunne kombineres. Og vi ønsker at regjeringen kommer med konkrete forslag til å ta i bruk lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb, sier han.

Motkonjunktur

Krav to er at Stortinget må legge til rette for klassisk motkonjunkturpolitikk.

En del av det er ifølge Ap å fremskynde investeringene i CCS, fangst og lagring av CO₂. Han varsler at CCS kan bli et av de aller største industriprosjektene som trekkes i gang nå etter krisen.

– Krisen rammer ulikt. Fylkene og kommunene har alltid oppgaver som må løses, som vedlikehold og utbedringer. De kjenner best sitt lokale arbeidsmarked og vet hvilke tiltak som gir best effekt. Og skulle kommunene få litt mer enn de strengt tatt trenger, vil de komme godt med og skape aktivitet uansett. sier Ap-lederen.

Utbytte og bonusnekt

Støre varsler videre at Ap også i denne pakken vil fremme forslag om utbyttebegrensninger, bonusnekt og begrensninger på lederlønninger i bedrifter som får støtte.

– Ingen skal berike seg når fellesskapet stiller opp og vi tar av oljefondet, sier han.

– Og kommer det forslag fra regjeringen om brede skattelettelser, så sier vi nei. presiserer Støre.

Skjerpet kontroll

Det siste kravet handler om kontroll og der organiserte arbeidslivet:

– Kriser fører ofte til at de useriøse aktørene i arbeidslivet vinner terreng. Det så vi for eksempel etter finanskrisen. Derfor krever vi skjerpede regler og strengere tilsyn i arbeidslivet. Arbeidsmiljølovens hjemmel til bruk av innleie må strammes inn og vi vil stille krav til bruk av fagarbeidere i offentlige kriseanbud, sier Jonas Gahr Støre.

Publisert: 24.05.20 kl. 12:52

