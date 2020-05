Hans Fredrik Grøvan. Foto: Helge Mikalsen, VG

KrF-Grøvan om Frp: «Setter kniven i KrFs hjerte»

Hans Fredrik Grøvan (KrF) beskylder Frp for å «sette kniven i KrFs hjerte» ved å støtte vidtgående endringer i loven om bioteknologi – stikk i strid med de ble enige om på Granavolden i januar 2019.

Frp har slått seg sammen med Ap og SV og foreslått endringer som skal behandles i Stortinget tirsdag.

– Fremskrittspartiet minner oss stadig på om at vi som sitter igjen i regjeringen, fortsatt skal levere på den regjeringsplattformen. At de nå har et annet standpunkt og samtidig forventer at vi skal følge opp deres seire i plattformen, er helt urimelig. At det vil få betydning for KrFs forhold til Frp, det er helt sikkert, sier Grøvan til VG.

Han er KrFs gruppeleder på Stortinget.

– Hvordan vil det skje?

– Det må vi komme tilbake til. Men det de nå gjør, er på en måte å sette kniven i KrF-hjertet. Dette er vår aller viktigste sak i denne perioden. Først var de enig med oss, og nå er de en pådriver for å fremme helt motsatte forslag. Det er å skape en situasjon som er veldig krevende for oss, sier Grøvan.

INNGLASSET: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) har mandag ettermiddag sørget for montering av glassvegger mellom representantenes taburetter for å hindre coronasmitte når salen fylles til bioteknologi-kamp tirsdag. Foto: Bringedal, Terje

Plexitid

Mandag ettermiddag ble det montert pleksiglass mellom taburettene på Stortinget for å forebygge smitte, etter at presidentskapet bestemte at et fulltallig storting – 169 representanter – skal være til stede når forslagene til endringer i bioteknologiloven skal behandles.

Skjebnen til endringsforslagene som vil åpne for tidligere ultralyd for gravide, assistert befruktning for enslige og eggdonasjon, er mandag ettermiddag høyst uviss.

Fakta om de foreslått endringene * Eggdonasjon skal bli tillatt * Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige * Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet. * 1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag. * Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. * De tre partiene inngikk det såkalte Bioteknologiforliket 2020 i april. Tirsdag skal Stortinget behandle saken. De tre partiene har sammen flertall på Stortinget. * KrF kjemper mot forslagene. I regjeringsplattformen fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål og satte en stopper for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for. Vis mer

Som regel forholder representantene på Stortinget seg lojalt til det partiene blir enige om seg imellom. KrF fikk garantier mot lovendringer i regjeringsforhandlingene i 2019, fra Høyre, Venstre og Frp idet de gikk inn i Solberg-regjeringen.

Mulige utbrytere

Men i denne saken er det en betydelig risiko for at utbrytere fra flere partier kan avgjøre lovsaken etter at Ap, Frp og SV ble enige om å liberalisere loven tidligere i vår.

I flere uker har KrFs representanter på Stortinget forsøkt å overtale Frp-representanter som er uenige i lovendringene, til å stemme med dem og dermed sikre flertall mot endringer i loven. Som regjeringsparti var Frp med på å avvise lovendringer da de fire partiene forhandlet fram en regjeringsplattform i januar 2019.

Men KrF har samtidig forutsatt at tilhengere av lovendringene i Høyre og Venstre ikke får stemme etter sin overbevisning.

Frp, Ap og SV har et knapt flertall i Stortinget med 87 representanter. Flertall dannes av 85 representanter. De tre partiene har dermed lite å gå på dersom de skal tillate at folk stemmer etter sin egen overbevisning.

Disse kan bryte ut

Men mandag varsler flere representanter fra flere partier at de vurderer å stemme etter egen samvittighet, noe som gjør utfallet helt uforutsigbart:

** Frp-representantene Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde varsler mandag at vil stemme mot Frps forslag, ifølge NTB.

** Frp-nestleder Sylvi Listhaug vil ikke kommentere hvordan hun vil stemme: «Kommer ikke til å snakke med noen om det før tirsdag etter avstemning», skriver Listhaug i en sms til VG.

** På den andre siden av streken sier både Ketil Kjenseth (V) til Dagbladet mandag og Kristian Tonning Riise (H) i en Facebook-ytring, at de er enige i lovendringene fra Ap, Frp og SV og vurderer å stemme med dem tirsdag.

** Frp-utbryteren Ulf Leirstein sier til VG mandag ettermiddag, at han ennå ikke har bestemt seg.

Moria-forslag

– Jeg er fortsatt usikker på utfallet. Jeg har ikke noe tall på mulige utbrytere men håper fortsatt at tilstrekkelig mange stemmer med oss for å avvise lovforslaget, sier Grøvan.

Tirsdag skal Stortinget også debattere om Norge skal ta imot noen av migrantene som sitter fast i den kummerlige Moria-leiren i Hellas.

Regjeringen har tidligere sagt at den vil avvente en eventuell felles enighet i EU om byrdeforedling, men en slik avtale er ikke på plass.

Ifølge Grøvan foreligger det heller ingen enighet mellom regjeringspartiene om å hente noen Moria-flyktninger til Norge.

– 15 land i Europa samarbeider nå om å ta imot folk fra Moria. Det mener vi er tilstrekkelig enighet i Europa til at Norge også kan være med og ta ansvar, sier han.

– Sammen med Venstre tar vi derfor sikte på å fremme forslag i Stortinget tirsdag morgen sier Grøvan. Han vil ikke si hva forslaget konkret går ut på.

Åshild Bruun-Gundersen, FrPs helsepolitiske talsperson, svarer slik på utspillet:

– Vi holder på å gjøre oss klare til den debatten, og håper at alle representanter legger til grunn sitt eget syn i debatten. Loven vil bety mye for kvinner som vil ha mer informasjon om sin graviditet på en trygg og skånsom måte. At KrF er uenige i det, er en ærlig sak, sier hun.

– Forstår du KrF’s kritikk om at dere velger å fristille dere fra plattformen, samtidig som dere krever at de ennå skal følge den?

– Frp har sagt at vi ikke føler oss forpliktet til Granavold-erklæringen. Vi jobber for vår politikk på Stortinget, hver dag.

