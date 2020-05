KJÆRE TITALL, DU SOM ER I HIMMELEN: Da Sveinung Rotevatn lanserte seg selv som ny Venstre-leder onsdag morgen sa han at et mål er å få Venstre-folk til å gå fra å se nervøst ned på firetallet til å se forventningsfullt opp på titallet. De siste månedene har partiet slitt med å nå opp til sperregrensen på målingene. Foto: Hallgeir Vågenes

Sveinung Rotevatn: – Jeg tror jeg kan gjøre den beste jobben

BOTANISK HAGE (VG) Sveinung Rotevatn sier han selv har vært en del av problemene innad i Venstre. Men nå er det beste for partiet å velge ham som ny leder, mener klima- og miljøministeren.

Nå nettopp

Etter månedsvis med en opprivende lederkamp uten noen åpne lederkandidater, er klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn den første som offentlig innrømmer at han vil bli Venstre-leder.

Til VG sier 33-åringen at han selv mener han er den beste kandidaten.

– En stiller ikke som partileder med mindre man tror man er den beste til å gjøre den jobben. Hvis det var noen andre som sto klare til å bli partileder og som jeg mente kunne gjort en mye bedre jobb enn meg, så hadde jeg bedt dem stille og stemt på dem, sier Rotevatn og fortsetter:

– Jeg tror at jeg kan gjøre den beste jobben for Venstre der Venstre er nå, og kan sørge for at vi gjør gode valg fremover og får gjennomslag i regjering.

les også Rotevatns forsprang

– Du lanserte deg selv i dag, og da snakket du om åpenhet og om den dårlige stemningen det tidvis har vært rundt lederstriden i Venstre. Er det en slags selvkritikk?

– Ja, til en viss grad er det det. Jeg tror det siste året, og særlig i vinter, ikke har vært så kjekt for folk i Venstre. De har sett at det har vært prosesser om ledelse der det har vært mange anonyme kilder, spekulasjoner og karakteristikker, sier Rotevatn.

Han mener mange i Venstre har mislikt dette, og sier at han vil bidra til en åpen prosess frem mot landsmøtet 26.–27. september.

–Da prosessen gikk i fjor høst, da sa du til valgkomiteen at du var kandidat, men du sa ikke det offentlig?

– Det jeg sa var at jeg sto til disposisjon for partiet. Det jeg har sagt til valgkomiteen får bli mellom meg og valgkomiteen, men konklusjonen var at jeg var en del av en samlet innstilling med Trine som leder og meg og Abid som nestledere. Jeg trodde at det var en innstilling som kunne være med på å samle partiet. Det viste seg at det ikke stemte. Da ble det som det ble. Nå skal vi ha en ny runde, og da velger jeg å være åpen om at jeg har lyst til å være leder.

I DET GRØNNE: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ville intervjues i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

Trakk seg som lederkandidat

Både Rotevatn og Abid Raja ble regnet som lederkandidater av valgkomiteen i Venstre frem til de ble utnevnt til statsråder i slutten av januar.

Etter det kom de tilbake til valgkomiteen og sa de ikke ønsket å utfordre Trine Skei Grande, ifølge valgkomitéleder Per A. Thorbjørnsen.

Ifølge VGs kilder måtte Rotevatn gi Venstres valgkomité beskjed om at han ikke var kandidat til å overta hennes posisjon som partileder–ellers ville han ikke bli statsråd.

– Ville du tatt det valget igjen?

– Som sagt, det jeg snakker med valgkomiteen om kommentere jeg ikke offentlig. Ellers kan vi ikke ha den nødvendige tilliten når de gjør jobben sin, sier Rotevatn.

Han vil heller ikke svare på spørsmål om en avtale mellom ham og Grande kan ha svekket tilliten hans i Venstre.







UNG, URBAN OG LIBERAL?: Det mener de i Venstre som er skeptiske til at Sveinung Rotevatn bør bli ny partileder. Rotevatn selv innrømmer at han er ung, men mener han er omtrent like liberal som de fleste i Venstre.

–Det har vært noen artikler som har spekulert i hva som har skjedd og ikke skjedd, og det har vært anonyme kilder og sånne ting. Jeg vil ikke gå så mye inn i hva som har vært min dialog med valgkomiteen, men det jeg tror er at mange i Venstre synes at prosessen i vinter var for lukket, at det var for mye spekulasjoner og for lite åpenhet.

I et intervju med VG 11. mars ga Trine Skei Grande beskjed om at hun ville trekke seg som partileder og statsråd, og ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

I tillegg til Rotevatn er kulturminister Abid Raja, kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø blant de mulige lederkandidatene. De andre tre vil ikke ta stilling til spørsmålet nå.

les også Stigende støtte til Melby og Nybø i ny lederkamp i Venstre

Vil inn i ledelsen uansett

– Det du sa til valgkomiteen da var at du stilte deg til disposisjon. Det betyr jo egentlig «partiet kan bruke meg til hva de vil». Men nå sier du ikke det. Nå sier du at du vil bli leder. Betyr det at du ikke er kandidat til noe annet verv enn å bli leder?

– Nei, det betyr det ikke. Jeg sier fortsatt det jeg alltid har sagt, jeg er villig til å gjøre en jobb for Venstre uansett hva Venstre vil bruke meg til. Jeg var veldig klar for å gjøre en jobb som 1. nestleder slik jeg var innstilt til, men jeg sier nå at jeg er kandidat til å bli leder. Men jeg er klar for å gjøre en jobb uansett.

– Uansett hvem som blir leder, hvis det ikke blir deg?

– Ja.

–Jeg heier på Abid

– Hvordan er det personlige forholdet mellom deg og Abid Raja?

– Det vil jeg si er bra, egentlig. Vi møtes hele tiden og jobber tett sammen i regjering, vi gjorde det på Stortinget. Jeg har et godt forhold til Abid.

les også Kilder til VG: Slik var spillet i kulissene da Skei Grande ble innstilt til gjenvalg

–Du tilhører ikke de som mener at han er en løs kanon på dekk?

– Jeg prøver å unngå å karakterisere folk, og kanskje særlig folk i mitt eget parti. Også har Abid en rekke gode egenskaper som mange i Venstre setter pris på og han er populær. Det tror jeg er en stor styrke for Venstre, så jeg heier på Abid.

– Hva tenker du om at den mest populære politikeren i ditt hjemfylke, Alfred Bjørlo, har gått ut og sagt at han ønsker en annen leder enn deg, nemlig Abid Raja?

– Det tenker jeg at han står helt fritt til å gjøre. Abid er flink og en viktig profil for Venstre. Det er mange som heier på Abid, og jeg heier også på Abid, sier Rotevatn, som understreker at andre i hjemfylket hans ønsker at han stiller.

GYLNE TIDER: Abid Raja, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn rakk nesten en uke som innstilt ny topptrio i Venstre. Så trakk Grande seg. Foto: Tore Kristiansen

–Jeg er ung

De i Venstre som er skeptiske til Rotevatns lederkandidatur mener han er for urban, for ung og for liberal.

– Jeg er enig i at jeg er ung. I hvert fall i politikk er det sånn at du er veldig ung og lovende helt til du er 40, og jeg har ikke fylt 40 ennå, sier 33-åringen.

– Men jeg har jobbet med politikk nå i mange år, på alle nivåer, for Venstre. I kommunestyret hjemme på Eid, jeg har vært leder for Unge Venstre, jeg har sittet på Stortinget og hatt ulike roller i regjering. Jeg føler nå at jeg kjenner partiet godt nok og har den ballasten som trengs for å kunne være leder, til tross for at jeg er relativt ung fortsatt.

les også Raja og Rotevatn trakk seg fra lederkamp etter at de ble statsråder

Han avviser at han tilhører en politisk ytterkant i Venstre.

– Når det gjelder hvorvidt jeg er for liberal for å lede et liberalt parti, tror jeg at slik jeg har opplevd Venstre på landsmøter og politisk det siste året, så står jeg ganske midt i Venstre politisk.

– Hvem sine velgere er du på jakt etter?

– Alle velgere som er sentrumsorientert, som har et liberalt sinnelag og er opptatt av det grønne skiftet er aktuelle velgere for Venstre å appellere til. Jeg snakker med veldig mange av dem hver dag, og en del av dem er jo i den villfarelsen at det er klokt å stemme på Arbeiderpartiet eller Høyre eller de andre partiene. Så min jobb blir å forklare at Venstre er det beste valget for dem. Jeg tror at det er mye flere av dem enn de 4,4 prosentene som stemte Venstre sist.

Publisert: 27.05.20 kl. 19:23

Les også

Fra andre aviser