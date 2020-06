ANSATT: Torsdag fikk Nicolai Tangen på plass vilkårene for jobben som ny sjef i Oljefondet, av sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret. Da var også skatte-spørsmålene avklart i en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Foto: Krister Sørbø

Nye dokumenter: Derfor slipper Oljefond-Tangen norsk skatt på britisk formue

Oljefond-sjefen Nicolai Tangen antar at han fortsatt vil være skattemessig bosatt i Storbritannia i hele den fem år lange perioden han skal jobbe i Norge.

Det har Tangen selv oppgitt til norske skattemyndigheter, fremgår det av en uttalelse fra Skatteetaten som Norges Bank publiserte torsdag kveld.

Det er vilkårene i skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia som vil være avgjørende for Tangens skattemessige bosted, om det blir Norge eller Storbritannia.

Arbeidet i Oljefondet «vil kreve at skattepliktige oppholder seg i Norge hvert år. Forpliktelsene knyttet til arbeidet, sammen med den tiden skattepliktige oppholder seg i Norge hvert år, kan medføre at skattepliktige blir

skattemessig bosatt i Norge», skriver Skatteetaten.

Men selv har oljefond-sjefen en annen oppfatning:

Tangen «antar at han fortsatt vil være skattemessig bosatt i Storbritannia etter britisk internrett gjennom hele arbeidsperioden», heter det i uttalelsen.

Ikke skattepliktig

Skatteetaten har avgitt en bindende forhåndsuttalelse til Tangen, som gir den nye oljefond-sjefen et ubetinget fritak for beskatning i Norge av inntekter fra eierskapet i AKO Capital. Det er hovedselskapet i hedgefond-strukturen som Tangen selv opprettet for 15 år siden, og som er kilden til hans milliard-formue.

Tangen har fått medhold i at inntektene fra hans eierskap i AKO Capital ikke skal beskattes i Norge, verken som kapitalinntekt eller arbeidsinntekt, ifølge uttalelsen som er datert 6.mai i år.

På et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen ga han et tydelig signal om at han ikke ønsket å ta jobben som hvis han måtte skatte til Norge av alle inntektene sine fra hedgefondet AKO Capital, som han startet opp i 2005.

Men i mars ombestemte han seg og ville ta jobben uansett skattesituasjon.

Penger rett i stiftelsen

I ansettelsesavtalen med Norges Bank fremgår det at alt utbytte fra AKO Capital ikke skal komme Tangen til gode, men gå via et nytt eierselskap og videre til den ideelle stiftelsen AKO Foundation, som Tangen opprettet i 2013.

Basert på opplysninger som ble offentliggjort av Norges Bank da arbeidsbetingelsene endelig var klare sist torsdag, kan AKO-stiftelsen kunne motta totalt mer enn 13 milliarder kroner i de fem årene Tangen er sjef for Oljefondet.

Disse overføringene kan altså ikke beskattes under norske regler, ifølge uttalelsen fra Skatteetaten.

Kravet fra Norges Bank om vanntette skott mellom Tangen og AKO-systemet er en del av vurderingen til Skatteetaten:

«Etter skattekontorets vurdering foreligger det både skattemotiver og forretningsmessige motiver i denne saken. Slik faktum er opplyst, er det imidlertid avgjørende at ny arbeidsgiver (Norges Bank) har stilt krav om at

skattepliktige må tre ut av rollen som aktiv forvalter og dermed også som direkte eier», skriver Skatteetaten.

Tangen har imidlertid sagt at både hans lønn fra Norges Bank og hans andeler i AKO-fondene, flere milliarder kroner, skal inntekts- og formuesbeskattes i Norge. Dette kan skje selv om han skattemessig fortsatt blir ansett som bosatt i Storbritannia, når han starter i stillingen i august-september.

«Inntekter som har kilde i Norge vil kunne skattlegges i Norge, og i noen tilfeller også i Storbritannia», selv om han blir skattemessig bosatt i Storbritannia, ifølge en uttalelse fra advokatfirmaet Wikborg Rein til Norges Bank fra mars i år.

Publisert: 04.06.20 kl. 22:54

