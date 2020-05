Per Sjong Larsen er i dag «juridisk utreder», etter å ha mistet advokatbevillingen. Både Tilsynsrådet og Oslo tingrett mener han i den stillingen har utført advokatoppgaver. Noe han ikke har lov til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Avskiltet advokat får ikke tilbake bevillingen

Per Sjong Larsen i Advokatfirmaet Rogstad tapte søksmålet mot staten.

Oslo tingrett avslo torsdag å gi Per Sjong Larsen tilbake advokatbevillingen og sier samtidig at Rogstad-advokat Morten Kjensli vitneforklaring i saken «ikke kan stemme».

Domstolen mener det også er sannsynliggjort at Sjong Larsen fungerte som en advokat da han ved to anledninger i fjor besøkte en arrestert mann siktet for en narkotikaforbrytelse.

Det hadde han ikke lov til.

Sjong Larsens advokat, styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad, varsler anke:

– Feil jus og faktum, så den blir anket i morgen, skriver Wolland i en e-post.

Rettsrådsmonopolet Domstolloven sier at den som vil utøve rettshjelpsvirksomhet, må ha bevilling som advokat.

Det finnes to unntak:

Advokatfullmektiger, som opptrer på vegne av en advokat med bevilling.

Jurister og andre med særlig relevant utdanning kan søke om å få bevilling som rettshjelper.

Det er straffbart å bryte rettsrådsmonopolet. Kilder: Domstolloven Vis mer

Møtte klienten til annen advokat

Sjong Larsen mistet bevillingen i 2016 etter kritiske bokettersyn og irettesettelser fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

I 2019 begynte han å jobbe som «juridisk utreder» i Advokatfirmaet Rogstad.

Da Sjong Larsen søkte om å få advokatbevillingen tilbake, kom det frem at han våren 2019 hadde hatt to møter med en straffedømt mann som var advokat Morten Kjenslis klient.

Møtene ble kjent fordi en politibetjent varslet Tilsynsrådet.

Besøkene ble en del av begrunnelsen for å ikke gi Sjong Larsen tilbake bevillingen. Deretter saksøkte Sjong Larsen Advokatbevillingsnemden.

Vitnet for kollegaen

Sjong Larsen forklarte i retten at besøkene var av en ren praktisk og sosial karakter, hvor det ikke ble gitt juridiske råd eller gjort noe annet som kunne kalles advokatoppgaver.

Men på fullmakten Sjong Larsen hadde med til det andre møtet, i fengselet, sto det at «[d]et skal gjennomføres samtale/klientbesøk forut for mulig avhør av politiet i Gjøvik fengsel».

En politibetjent vitnet også i saken om hvordan han morgenen forut for besøket snakket med Sjong Larsen på telefon.

Sjong Larsen ga, ifølge politibetjenten, uttrykk for at han skulle til fengselet for å avklare hvorvidt den siktede mannen ville la seg avhøre.

Kollega Morten Kjensli i Advokatfirmaet Rogstad kom her med en forklaring til støtte Sjong Larsen.

Kjensli forklarte i retten at han allerede kvelden før hadde hatt en telefonsamtale med klienten. Der hadde alle spørsmål om avhøret blitt avklart.

Forklaringen på samtalen med politimannen var, ifølge Kjensli, at han glemte å gi beskjeden videre til Sjong Larsen.

Advokat Morten Kjensli i Advokatfirmaet Rogstad vitnet i saken. Han sto selv uten advokatbevilling i tolv år, etter å ha gått konkurs. Foto: Tore Kristiansen

Retten: Kan ikke stemme

Oslo tingrett avviser Kjensli og Sjong Larsens forklaring, basert blant annet på advokatens timelister, hvor det ikke er ført opp noen samtale kvelden i forveien.

«Retten mener det ikke kan stemme slik Kjensli og Sjong Larsen

forklarte i retten at Kjensli hadde en lengre prat med klienten på kvelden den 27. mars 2019 og at det allerede da var klart at klienten ikke ville forklare seg men at Sjong Larsen dro opp uansett for på avlegge klienten et besøk utelukkende av sosial karakter. Dette samsvarer ikke med de tidsnære bevis som er fremlagt for retten.»

– Jeg er helt uforstående til at retten påstår at den har tidsnære bevis for at jeg ikke har hatt en telefonsamtale med min klient når vi to som deltok i samtalen hevder det motsatte, skriver Kjensli i en e-post til VG.

Advokat og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad kommenterer avsnittet fra dommen slik:

– Det er totalt feil, og retten har selvsagt aldri hatt noen «tidsnære bevis» for hva som ble sagt på telefon mellom Advokat Kjensli og klienten, skriver han i en e-post.

Styreleder og advokat Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad er kollega Per Sjong Larsens advokat. Wolland sto selv uten advokatbevilling i åtte år, etter å ha gått konkurs. Foto: Tore Kristiansen

Straffedømt sto frem

16. mai sto André Nilsen – en annen straffedømt mann – frem i VG og fortalte at Sjong Larsen hadde fungert som hans advokat i forbindelse med en straffesak i 2019.

Dette skjedde parallelt med rettssaken og behandles ikke av dommen.

– Jeg ble fortalt av Per Sjong Larsen at han skulle føre saken min bak i kulissene, sa den straffedømte mannen til VG.

Nilsens historie understøttes av et politiavhør hvor en telefonsamtale mellom Sjong Larsens og Nilsen er omtalt, samt av en person VG har snakket med, som ble vitne til samtalen.

– Ikke snev av sannhet i dette, var Wolland svar på Nilsens anklager.

Publisert: 28.05.20 kl. 21:40

