Oslo Frp-leder Geir Ugland Jacobsen sa tirsdag til VG at han aldri mente å angripe Siv Jensens mulighet til å få førsteplassen på listen til neste valg. Torsdag har fylkesstyret enstemmig stilt seg bak Jensen som førstekandidat. Foto: Janne Møller-Hansen

Fylkesstyret i Oslo Frp stiller seg bak Siv Jensen

Et enstemmig styre i Oslo Frp anbefaler at Siv Jensen blir toppkandidat på partiets Oslo-liste neste stortingsvalg.

For mindre enn 10 minutter siden

Det avgjorde fylkesstyret på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld.

«Det har vært en uregelfestet praksis at partileder og nestledere settes først på listen som innstilles fra nominasjonskomiteen i sine respektive fylkeslag. Nominasjonskomiteen er suveren i sin innstilling. Styret i Oslo FrP anbefaler vanlig praksis,» heter det i vedtaket.

Det var nestleder i fylkesstyret Andreas Meeg-Bentzen som ba om et ekstraordinært møte i sommerferien. Bakgrunnen for møtet kom etter Ugland Jacobsens uttalelser i et intervju med Finansavisen forrige helg, der lederen ga uttrykk for at det ikke skulle ligge noen automatikk i at partileder Siv Jensen ville bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til neste års stortingsvalg.

Etter møtet torsdag bekrefter altså fylkesstyret at de vil stille seg bak Jensen, så lenge hun blir gjenvalgt på Frps landsmøte til høsten.

Ugland Jacobsen vil ikke utdype over VG hva som skjedde på møtet, og viser til vedtaket.

– Det var et gemyttlig møte, og det er ingen konflikter i fylkesstyret, kommenterer han kort overfor VG.

Heller ikke organisatorisk nestleder Karin S. Woldseth ønsker å kommentere saken, men viser til fylkeslederen.

Skapte oppstyr

Ugland Jacobsens uttalelser skapte oppstyr innad i partiet, og Siv Jensen beskrev utspillet som uakseptabelt. Partiets fylkesledere i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag stilte seg alle bak et opprop der man ber sentralstyret å vurdere å legge ned lokallaget i Oslo.

Ugland Jacobsen sa til VG tirsdag at hans uttalelser aldri var ment som noe angrep på Siv Jensen, men at han ønsket å etterlyse flere listekandidater.

Lederen i Oslo Frp har i lengre tid frontet at partiets politiske linje bør dreies i en nasjonalliberalistisk retning. Dette ble heller ikke tatt godt imot hos Jensen, som ga beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Publisert: 02.07.20 kl. 19:45

