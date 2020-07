MYGGREKORD?: Nei, det er hverken matjord eller humle, men seks dager med mygg. Foto: Privat

Så mye mygg samlet Irmeli på seks dager

Myggen herjer på Østlandet, og Irmeli Teppo fra Fetsund på Romerike har tatt opp jakten på blodsugerne.

Oppdatert nå nettopp

Foran og bak huset sitt har Teppo satt opp to myggmaskiner i et forsøk på å gjøre hagen levelig i sommer. Det er ofte mye mygg i Fetsund, som ligger nær Glommas utløp i Øyeren, men i år er det spesielt ille.

– Det er ikke bare jeg som har begynt å lure, mange andre har også lagt merke til hvor mye mygg det er her i år, sier Teppo til VG.

Hun satte opp maskinene i forrige uke, og siden da har de fått bein å gå på.

les også Myggtopp: – Myggen har kommet for å bli en stund

Etter tre døgn var resultatet nesten uh(m)yggelig. Bildet som Teppo la ut på sosiale medier fikk mye oppmerksomhet, og lokalavisen Romerikes Blad tok raskt kontakt.

– Denne fangsten kom i løpet av tre dager. Tidligere år hadde dette nok tatt litt over en uke å samle sammen, sier hun.

Sammenlign fangsten etter tre, seks og ti dagers myggjakt under!

forrige







fullskjerm neste TRE DAGER: Tre dager med myggfanging i år ville tatt en uke i fjor, mener Teppo.

Det er nok ikke innbilt - vi har en myggtopp i Norge nå, selv om VG ikke har vært i Fetsund for å sjekke forholdene.

Selv om maskinene fikk dure og gå, tydet ikke fangsten på at det ble noe mindre av mygg i luften. Etter ti dager kunne den totale myggmengden fylle en vanlig tilitersbøtte. Omtrent én liter mygg om dagen, altså.

les også Tenåringsjenter fikk sin første sommerjobb takket være coronaen

– Hver av maskinene har poser som holder én liter, sier Teppo, som understreker at det ikke har vært nødvendig å tømme maskinene daglig - ikke helt.

Effekten av myggmaskinene merkes ikke umiddelbart, mener hun.

– Etter å ha stått på i fire uker, merker man at det er mulig å være ute i hagen igjen, så vi har sett at de har en effekt. Men jeg vet ikke om det stemmer at myggen er så lokal at den ikke flyr inn fra andre områder, sier hun

Irmeli Teppo bor i Fetsund, men er opprinnelig fra et sted i Finland med mye mygg - så hun er godt vant. Foto: Privat

Teppo er ikke riktig sikker på hvorfor hun har tatt vare på all myggen, eller om den egentlig kan brukes til noe. Den har i det minste ikke begynt å mugne ennå.

– Det er først og fremst nysgjerrigheten som gjør at myggen ikke har blitt kastet. Hvor mye kan det bli, når det sies at vi har tidenes myggsommer? Interessant i seg selv, tenker jeg, sier hun.

– Jeg vet ikke om det kan brukes til å mate fisk eller fugl med, eller om det er mulig å donere dem til forskning.

les også Svartelistet art utkonkurrerer villblomster: – Plukk og sett i vase

Ifølge myggekspert Petter Bøckmann, som VG snakket med tidligere denne uken, er det foreløpig ikke snakk om noen myggrekord.

Om været fremover fortsetter å være ustabilt, kan det imidlertid bli gode forhold for både myggen og Irmeli Teppos myggmaskiner fremover.

Publisert: 05.07.20 kl. 14:07 Oppdatert: 05.07.20 kl. 14:19

Mer om Mygg

Fra andre aviser