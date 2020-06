forrige









fullskjerm neste TOMATER OG EGG: Stopp Islamisereringen av Norge (SIAN) møter motstand under sin mafkering på Mortensrud.

Amper stemning under SIAN-demonstrasjon: Tomater, egg, kasseroller og flasker kastes

MORTENSRUD (VG) Lørdag holder organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) markering på Mortensrud torg. Politiet måtte gripe inn med skjold foran SIAN-demonstrantene.

Ifølge Dagsavisen var det varslet flere motdemonstrasjoner da SIAN holder den planlagte markeringen på Mortensrud torg lørdag klokken 13.00.

«Ingen rasister i våre gater», står det på en plakat motdemonstrantene holder opp. De fremmøtte fra SIAN ble møtt av en skur av tomater, egg, kasseroller og flasker da de skulle tale. Politifolk med skjold står foran SIAN-talerne.

Oslo mot Rasisme arrangerer støydemonstrasjon under SIAN-markeringen.

Det lokale initiativet «Søndre Nordstrand mot SIANs hat og polarisering» varslet en demonstrasjon før SIANs markering, men avlyste denne av smittevernhensyn. De vil likevel ha en stand på Mortensrud torg med appeller før SIAN-markeringen.

Ifølge Klassekampen har flere moskeer oppfordret sine medlemmer til å ikke møte opp på Mortensrud torg for å gi SIAN oppmerksomhet. Også Islams Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk oppfordrer muslimer til å droppe motdemonstrasjoner når organisasjonen SIAN samles i Oslo, skriver rådet i en Facebook-post.

I et innlegg på Facebook fredag deler Oslo mot rasisme sin skuffelse over Islamsk Råd og Muslimsk Dialognettverk oppfordring om å droppe oppmøte. På Facebook skriver de blant annet at all rasisme må møtes og konfronteres.

Ikke et smitteverns-politi

Operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt sier til VG like etter klokken 11.00 lørdag at flere ulike aktører i forkant av markeringen har lagt ned mye arbeid mot markeringen.

– Ikke bare fra det kommunale, men også muslimske miljøer sier Solberg.

Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand har delt sin bekymring for smittevern og uro i forbindelse med den planlagte SIAN-markering på Mortensrud torg, og ba politiet ta en ny vurdering av sikkerheten på markeringen.

– Politiet har tatt høyde for at ting kan skje der ute, sier Solberg.

Politiet er varslet av SIAN om arrangementet. Politiske markeringer trenger ikke tillatelse fra politiet, men skal meldes fra om til politiet i god tid.

– Vi er ikke et smitteverns-politi. Det er organisasjonen selv som er ansvarlig for at smittevernet følges. Politiet skal verne om at ro og orden og ytringsfriheten ivaretas. Samtidig skal vi påse at arrangementet er innenfor de gitte retningslinjene. Vi tar selvsagt høyde for smittevernet internt i vår organisasjon, men hvordan andre opptrer må de stå for selv.

Til Dagsavisen viste leder Lars Thorsen i SIAN til «black lives matter»-demonstrasjonen på Eidsvoll plass politiet ga uttrykk for at de ikke ville opptre som corona-politi.

Foran Stortinget ble George Floyd hedret med stillhet og tusenvis demonstrerte utenfor Stortinget.

Da SIAN holdt markering på Tøyen Torg i høst, møtte hundrevis av motdemonstranter opp for å overdøve. Under markeringen var det omfattende demonstrasjoner og stort politioppbud.

Publisert: 20.06.20 kl. 13:12 Oppdatert: 20.06.20 kl. 13:26

