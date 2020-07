SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide (KrF) Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Hareide står fast på E18-krav for å støtte Fornebubanen – full klinsj med Oslo og Viken

Regjeringen holder fast ved at Viken må garantere for E18-prosjektet for at staten skal betale sin del av Fornebubanen.

Frank Ertesvåg

NTB

Striden om samferdselsutbyggingen vest for Oslo tilspisser seg.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inngikk onsdag kontrakter med dem som skal bygge den nye T-banen til Fornebu, ifølge Dagsavisen. De hadde da bedt samferdselsminister Knut Arild Hareide om en avklaring innen tirsdag kveld om regjeringens støtte til prosjektet.

– Da det ikke kom noe svar, anser vi at vi har fått det vi trenger for å gå videre, sa Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), til Dagsavisen.

Svaret kom imidlertid torsdag. I et brev sendt til byrådet, som NTB og VG har fått tilgang til, svarer Hareide at et lokalt vedtak om en lånegaranti til E18-utbyggingen er en forutsetning for at regjeringen kan støtte Fornebubanen.

– Det er nå opp til lokale parter å stille en nødvendig lånegaranti for E18-prosjektet, slik at dette kan realiseres. Staten står ved sine forpliktelser. Nøkkelen til å få realisert Fornebubanen ligger derfor nå hos lokale myndigheter, skriver Hareide i sitt brev.

Det samme signalet kom han med etter et møte med nettopp Arild Hermstad i Oslobyrådet og representanter for blant andre Viken fylkeskommune og Bærum kommune i sist uke.

ENIGE OM E18: Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) avbildet etter et møte hos Knut Arild Hareide (KrF) i Samferdselsdepartementet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krogh (H), forventer at Viken fylkeskommune stiller opp som garantist for E18, for å løse opp i stillstanden for både Fornebubanen og ny E18. Hun fastholder i en sms til VG at Bærum kommune for sin del er innstilt på å stille opp som garantist - med forutsetning om at Viken gjør det samme.

– Vi forventer at Viken nå gir garanti. Vi har innfridd alle kravene de stilte da garantien ble trukket. Nå er E18 blitt et nytt samferdselsprosjekt som blir billigere, får mindre veikapasitet og større kollektivkapasitet. Alt dette er nå på plass. Da er det ingen grunn til at Viken igjen ikke kan gi garanti, skriver Krogh.

Hun legger til: - Vi har sagt at vi kan ta medansvar for strekningen Strand-Ramstadsletta slik at Høvik-tunnel kan bli bygget samtidig.

VG har ikke fått tak i Tonje Brenna (Ap) som er fylkesrådleder i Viken - torsdag ettermiddag, men etter møtet hos samferdselsminister Hareide i forrige uke, sa hun:

– Det var et godt møte hos Hareide, der vi hadde godt av å se helheten. Nå skal vi tenke oss godt om – om det siste gjenstående spørsmålet om garanti for E18.

Også leder Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité, mener ballen nå ligger hos Viken-fylkesrådet for å få både Fornebubanen og ny E18 igangsatt.

– Begge prosjektene er en del av en større helhet i Oslopakke 3. Man kan ikke bare velge det man liker i en stor samferdselspakke som dette. Jeg vil advare mot å gå bort fra denne typen forlik der prosjekter henger nøye sammen, sier Orten til VG.

Publisert: 02.07.20 kl. 11:38 Oppdatert: 02.07.20 kl. 14:18

