Krever at Stortinget avbryter ferien

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er klar til å avbryte ferien for å sikre at permitterte får forlenget permitteringsperioden. Rødt krever det. Siv Jensen avviser det.

Rødt sendte fredag ettermiddag et brev til presidentskapet i Stortinget hvor de ber om at presidentskapet kaller inn til stortingsmøte «så raskt som mulig, slik at landets nasjonalforsamling kan ta saken opp til ny behandling», skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes til presidentskapet.

Han får full støtte av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette er en så alvorlig sak at Stortinget må komme tilbake på jobb så raskt som mulig: Det dreier seg om at mange tusen permitterte kan gå inn i sommeren med visshet om at de faktisk får permitteringspenger ut året og til vinteren. Jeg avbryter gjerne ferien for at de permitterte skal slippe å gå gjennom ferien med den usikkerheten om at de vil bli sagt opp istedenfor fortsatt permittering, sier Slagsvold Vedum til VG.

Frp beveger seg

Bakgrunnen er at flere partier og ikke minst LO og NHO har tatt til orde for at permitteringsordningen som ble innført i vår, må bli utvidet til å gjelde i 52 uker.

Debatten fikk vann på møllen da Frps arbeidspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, overfor NTB fredag morgen viste til at LO og NHO nå har sendt brev til regjeringen, fordi flere bedrifter har begynt å sende ut oppsigelsesvarsler.

– Derfor må regjeringen på banen nå. Dette kan løses på flere måter rent praktisk. Men hvis det krever at Stortinget må avbryte sommerferien, er jeg åpen for det, sa han.

Før helgen stemte Frp sammen med regjeringen, som ikke åpnet for 52 ukers permitteringsperiode.

– Ut året eller 52 uker

Nå åpner Frps arbeidspolitiske talsperson for 52 uker.

– Regjeringen må komme på banen og avklare hva de mener om forlengelse av permitteringsperioden, sier han.

– Hva mener Frp?

– De to mest aktuelle alternativene er utvidelse ut året eller i 52 uker.

– Og dere mener det bør åpnes for at Stortinget innkalles i sommer for å vedta det?

– Ja, er det nødvendig, så bør det skje. Men hvis det er slik at det blir en politisk enighet om forlengelse, så kan det være at det holder å ta det når Stortinget åpner i høst.

Moxnes er klar.

– Nå har et flertall på Stortinget, Ap, Sp, SV, Rødt og Frp signalisert at de går inn for å forlenge permitteringsperioden. Dette vil vi teste. Spesielt vil vi sjekke om det bare er prat med Frp eller om de faktisk mener det, sier Moxnes.

Han legger til:

– Nå må Stortinget ta ansvar, slik at de permitterte ikke mister jobben. Det er nå bedriftene har begynt den jobben med å vurdere oppsigelser og da må vi gi de permitterte trygghet.

Statsminister Erna Solberg (H) sa på sin pressekonferanse fredag at permitteringsreglene vil bli videreført etter 31. oktober, dersom det ikke er bedring i arbeidsmarkedet over sommeren.

Hun viste til at regjeringen skal møte partene i arbeidslivet i begynnelsen av august.

– Det er nå bedriftene vurdere oppsigelser og da kan vi ikke vente til over sommeren, slik statsministeren legger opp til, sier Moxnes.

– Oppsiktsvekkende

Sp-leder Slagsvold Vedum satte seg også ned og skrev fredag:

– Dette er så oppsiktsvekkende at jeg har satt meg ned og skrevet et brev til Frp-leder Siv Jensen, for å spørre henne om Frp står bak denne politiske linjen som lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget trekker opp.

Han skriver:

«Dersom Frp mener det partiet har sagt i mediene, er det med Sp, Ap og Frp flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsordningen. Om Frp står ved sine uttalelser, er det derfor grunnlag for å kalle inn Stortinget for en ekstraordinær behandling av denne saken allerede i sommer» og legger til:

– Jeg ber på dette grunnlag om avklaring fra FrPs leder om Frp nå stiller seg bak dette, slik at Stortinget kan kalles inn for å vedta forlengelse av permitteringsordningen».

Tok en telefon til statsministeren - og avviser feriemøte

Frp-leder Siv Jensen sier hun har tatt en telefon til statsministeren i dag.

– Det var nødvendig for å avklare situasjonen. Så lenge dagens ordning varer frem til oktober, er det ingen fare for at permitterte mister sin ordning i sommer. Derfor støtter jeg hennes vurdering av at det holder å vente til møtet med partene i arbeidslivet i august.

– Men det er på det rene at mange bedrifter vurdere oppsigelser nå?

– Ja, men de politiske signalene fra regjeringen og fra oss, er at permitteringsordningen vil bli forlenget etter oktober, hvis partene i arbeidslivet mener det er nødvendig når de møter regjeringen i august.

– Det var deres arbeidspolitiske talsperson som fredag morgen åpnet for ekstra sommermøte på Stortinget?

– Han gikk ikke så langt, men etter at statsministeren senere på dagen har avklart at de er innstilt på å forlenge hvis det er behov for det, så ser jeg ikke noe behov for å innkalle til møte på Stortinget nå.

