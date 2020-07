NYE REGLER: Mange vurderer nå å droppe Norgesferien og heller reise til utlandet. Sykepleierforbundet er bekymret for testkapasiteten. Foto: Jan Ovind

Sykepleiere bekymret for nye karanteneregler: «Nå er strikken tøyd for langt!»

Fredag offentliggjorde regjeringen nye karanteneregler for reiser i Europa. Sykepleierforbundet frykter økt trykk hos legevaktene – både fra norske og utenlandske turister.

Til manges store glede, blir det fra 15. juli åpnet opp for at nordmenn kan feriere i store deler av Europa.

Samtidig sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, til TV 2 at hun er bekymret for at de nye karantenereglene vil føre til nye smitteutbrudd, både som følge av mer reising og at folk til en viss grad glemmer å følge smittevernrådene.

– Faren er her fremdeles. Hold dere hjemme for oss, vi er på jobb for dere. Om ikke i hjemmene deres, så her hjemme i Norge. Vi vil ikke komme inn i en ny fase der vi er nødt til å stenge ned igjen, sier Larsen til TV 2.

MANGE REISER: Reiseselskapet TUI opplevde en bestillingsøkning på 300 prosent etter at regjeringen lettet på reiserestriksjonene fredag. Foto: Halvard Alvik

Til VG sier Sverresdatter Larsen at hun allerede har fått meldinger fra helsepersonell ved legevakter som er bekymret for økt trykk fra pasienter som ønsker å teste seg.

– Det er et uttrykk for at det er flere som i alle fall har begynt å tenke på å reise, og kommer tilbake fra reiser allerede nå, sier hun.

«Nå er strikken tøyd for langt! Vi risikerer å bli beordret tilbake på jobb i ferien, det har politikerne i vår kommune gått ut og sagt!», står det i en av meldingene VG har sett.

Den samme sykepleieren, som sier hun har jobbet som sykepleier hele sitt yrkesaktive liv, skriver videre:

«Jeg er meget bekymret over hva som møter oss etter ferien. Vi på legevakten har ALL testing (...) Vi må være operative i forhold til akuttsituasjoner, vi må hele tiden ruste legevakten for det. Vi nedringes av folk. De skal testes og testes og atter testes, men de vil ikke forstå at da må du være isolert og i karantene. Vi er sååå slitne og lei.»

Så du denne? Espen Nakstad forklarer hva som er de mest smittefarlige hverdagsaktivitetene akkurat nå:

– Utlandet verst

Sverresdatter Larsen frykter at nordmenn som har feriert i for eksempel Oslo, og som drar tilbake til mindre områder skal ta med seg smitte til hjemstedet.

– Dette i kombinasjon med at det også kommer flere turister fra utlandet til Norge, og nordmenn som har vært i land med økt smittetrykk, vil øke belastningen på legevaktene.

SKEPTISK: Lill Sverresdatter Larsen er leder for Norsk Sykepleierforbund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Testing når man kommer hjem er nødvendig. Det gir en økt belastning for helsesystemet som sådan, men det er også helt nødvendig når man kommer hjem med luftveissymptomer.

– Hvem utgjør størst smitterisiko, de som ferierer i Norge eller de som drar utenlands?

– Smittetrykket vil absolutt være størst utenlands, særlig i land det er høyere smittetrykk enn i Norge. Det er viktig å være påpasselig når man reiser ut, og at man vurderer om det i det hele tatt er nødvendig, mener hun.

ØKENDE BEKYMRING: D Foto: Therese Alice Sanne



Også Fagforbundet, som organiserer omtrent 120.000 personer i helsesektoren, er bekymret for økt smitte.

– Det er en økende bekymring hos våre medlemmer også, både for testkapasiteten, og usikkerheten knyttet til om dette medfører økt smitte, sier leder i Fagforbundet Mette Nord til VG.

Opphevingen av karantenen kan gi økt smitte i både sykehus og kommunale institusjoner, som sykehjem og omsorgsboliger, på kort sikt, frykter Nord.

– De som jobber i helse pleie og omsorg direkte, vil være de som merker det raskest, sier hun.

– Dokumentert smitterisiko

Nord viser til at det ikke er lenge siden en coronasmittet vikarlege fra Sverige førte til at 27 ansatte ved sykehuset på Nordfjordeid ble satt i karantene. Også en svensk vikarsykepleier ved Helgelandssykehuset testet positivt på corona for kort tid siden.

– Det har representert en dokumentert smitterisiko. De har ikke vært gjennom testregimet og karantenebestemmelsene, og det har vist seg at ikke er helt trygt.

– Det skjedde rett før disse nye reglene trer i kraft, sier hun.

Hendelsene ved de to sykehusene førte til at FHI innførte krav om at svensk helsepersonell skal testes før de kan jobbe i Norge.

Slik reglene blir fra 15. juli, slipper norsk helsepersonell karantene om de reiser til utlandet, sa FHI til VG fredag.

Foto: Krister Sørbø

Slik regjeringen offentliggjorde fredag, er det bare reiser til seks land i EØS/Schengen-området som vil fortsatt medføre karantene ved hjemkomst:

Portugal, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Luxembourg og store deler av Sverige.

Resten av landene i Schengen- og EØS-området er det nå mulig å reise karantenefritt til.

Samtidig åpnes også grensene for utenlandske turister som vil komme til Norge fra såkalte grønne soner.

Har du full oversikt? VG forklarer corona-reglene du må forholde deg til i sommer:

Under pressekonferansen fredag minnet myndighetene om at pandemien er på fremmarsj i deler av verden, selv om smittetrykket tilfredsstiller FHIs krav i store deler av Europa.

De manet til forsiktighet dersom du skal ut å reise og understreket at landene fortsatt praktiserer visse regler og råd, selv om mange letter på restriksjonene:

– Landene er preget av corona, selv om de er grønne på vårt kart. Det er viktig å sette seg inn i situasjonen dit man velger å reise, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, oppfordret også til å følge lokale retningslinjer og lytte til råd om smittevern:

– Det er mange regioner å holde styr på, og man må være forberedt på at noen regioner kan være særlig rammet, sa Forland.

Publisert: 12.07.20 kl. 11:11 Oppdatert: 12.07.20 kl. 11:31

