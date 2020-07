ÅSTEDET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant herfra 31. oktober 2018. Hva som skjedde med henne, er fortsatt en gåte. Foto: Jørgen Braastad, VG

Tom Hagen får ikke flytte hjem: – Kan gå uker og måneder

Politiet nekter fortsatt Tom Hagen å flytte hjem. En nabo har ikke sett politiet inne i huset på to uker. Hagens forsvarer reagerer på tidsbruken.

Nå nettopp

Etter at drapssiktede Tom Hagen ble løslatt 8. mai, har politiet nektet ham å flytte hjem. De mener Sloraveien 4 er et drapsåsted, og har fått tillatelse av domstolen til å fortsette undersøkelsene i huset.

Tom Hagen har gjort det helt klart at han ønsker å flytte hjem, og nå reagerer hans advokat på politiets antagelse om hvor lang tid det kan ta før Hagen får lov til det.







– Vi fikk nylig beskjed av politiet om at det kan gå uker og måneder før undersøkelsene i huset til Tom Hagen i Lørenskog avsluttes, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

SIKTET: Tom Hagen er fremdeles siktet i saken. Bildet er tatt like utenfor hans hjem før han ble siktet. Foto: Tore Kristiansen

– Hvordan opplever Tom Hagen denne beskjeden?

– Det er ingen tvil om at det er krevende for Tom Hagen å ikke ha adgang til egen bolig over såpass lang tid.

Les også: Politiet mener de har funnet spor etter blodvask

Advokat Holden viser til at politiet gjennomførte en fullstendig åstedsundersøkelse i 2018, og flere etterforskningsskritt i huset i 2019.

– Det er derfor overraskende at politiet mener etterforskningen som ble gjennomført av åstedet kort tid etter 31. oktober 2018 er såpass ufullstendig at det nå er nødvendig å ta huset i beslag i over to og en halv måned, sier Holden.

BLE PÅGREPET: Dagen Tom Hagen ble pågrepet, tok krimteknikerne seg inn i huset. Foto: Tore Kristiansen, VG

– I randsonen

Tom Hagens kone Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Lørenskog 31. oktober 2018. I huset lå det et trusselbrevet, hennes personlige eiendeler og slepespor på badet. I april i år ble milliardæren selv siktet for drapet.

Han nekter enhver involvering i saken. Han ble løslatt av Borgarting lagmannsrett, som mente det ikke forelå skjellig grunn til mistanke.

les også Tom Hagen om hvorfor ektepakten ble forandret: Fikk panikk

Deretter mente Nedre Romerike tingrett at det var skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap.

– Hvordan vurderer du det juridiske grunnlaget for at politiet holder på huset?

– Det er ingen tvil om at politiet beveger seg i randsonen av hva straffeprosessloven gir adgang til, mener Holden.

I MAI: Da Tom Hagen satt varetektsfengslet, pågikk det omfattende undersøkelser i huset. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nabo: Bør få flytte hjem

Også en nabo VG har vært i kontakt med reagerer på politiets tidsbruk. Naboen synes at Hagen bør få lov til å flytte hjem.

– Politiet gjorde mye undersøkelser i huset da han satt varetektsfengslet og i tiden etterpå, men nå har ikke jeg sett dem inni huset på flere uker. Det kjører ofte en politibil og ser til huset, men det er to uker siden jeg så noen tok seg inn i huset sist, sier naboen til VG.

les også Tom Hagen signerer ikke politiavhør

Politiet: Fortsetter arbeidet

Øst politidistrikt opplyser at det kriminaltekniske arbeidet i Sloraveien er pågående. Politiet har uttalt at de har gjort nye relevante funn etter at Tom Hagen ble løslatt.

– Det er et dynamisk arbeid, og vi kan ikke tidfeste i VG når det kan avsluttes, skriver Haris Hrenovica i en e-post.

Nye detaljer: Anne-Elisabeths mobil viser bevegelse på åstedet

Han sier at Sloraveien er åsted for en alvorlig straffbar handling, og politiet har behov for å gjøre omfattende kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

– Undersøkelsene som politiet gjennomfører i Sloraveien 4 er både tidkrevende og sammensatt arbeid av svært dynamisk karakter. Av hensyn til etterforskningen kan vi heller ikke kommentere hva slags undersøkelser politiet gjennomfører, skriver Hrenovica.

Publisert: 14.07.20 kl. 19:54

Fra andre aviser