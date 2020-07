FISKELYKKE: Frank Vedeld fikk en ordentlig «sværing» på kroken. Foto: Privat

Frank skulle bare skaffe grillmat – kom hjem med breiflabb på 85 kilo

Det som bare skulle være en kjapp fisketur med stangen ble til en flere times lang kamp for Frank Vedeld fra Skodje.

Nå nettopp

– Familien begynte jo å bli litt bekymret for meg, sier den fiskeglade sunnmøringen.

Først trodde Frank at kroken satt fast i bunnen, men da bunnen fulgte etter da han kjørte av gårde med båten, skjønte han kjapt at han hadde fått storfangst.

– Det var heldigvis noen naboer som så at jeg slet noe alvorlig med å få den inntil båten, så de kom meg til unnsetning. Og vi var tre personer som fikk løftet den over på brygga. Jeg brukte en time på å få den inntil båten, og to timer på å slepe den til kaien.

Frank fikk så tak i en kranbil som fikk løftet breiflabben opp på naboens digitale vekt. Og fiskens vekt?

– 85,5 kilo.

FIKK HJELP: Frank måtte ha hjelp av snille naboer for å få fisken på land. Foto: Privat

Det var Sunnmørsposten som omtalte den utrolige fiskehistorien først. Avisen skriver det både er tatt breiflabb på 63,5 og 77 kilo tidligere. Frank mener det kan være ny norgesrekord av breiflabb tatt på stang.

– Jeg har fått breiflabb tidligere, men da bare i garn. Dette var en enorm opplevelse å få tatt dette på stang.

Hele prosessen med å få den om bord i båten, opp på bryggen og opp i den digitale vekten tok halve natten. Så det ble ikke noe grillmat på familien.

– Men nå har vi fryseren full og breiflabbfilet ut året om vi vil, sier han og ler.

– Tror du at du kommer til å få et kallenavn i bygda etter denne episoden da?

– Vi får se. Det var noen som lurte på om det var tvillingbroren min, sier han og ler hjertelig.

Publisert: 05.07.20 kl. 21:08

Les også

Mer om Båt Sunnmørsposten Fisk

Fra andre aviser