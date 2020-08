SIKTET: PST har siktet en mann for å ha delt statshemmeligheter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

PST: Nordmann pågrepet for å ha delt statshemmeligheter

En nordmann ble lørdag pågrepet og siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser.

Det skal dreie seg om en mann i 50-årene, bosatt på Østlandet.

– PST pågrep lørdag 15. august en norsk borger i Oslo. Mannen er siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, heter det i meldingen.

Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag 17. august klokken 15.

Marianne Darre-Næss er oppnevnt som mannens forsvarer.

PST skriver at mannen er siktet for brudd på straffeloven paragraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter.

Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

PST ønsker ikke å kommentere saken før rettsmøtet, melder NTB.

Tidligere etterretningssjef: – Et skup

– Hvis PST virkelig har tatt en storspion, er det et skup, sier tidligere sjef for etterretningsgruppen E 14 Ole Kaldager (73) til VG.

Han sier at vi i Norge ikke har hatt spionsaker av noen tyngde siden tidligere byråsjef Arne Treholt i 1984 ble pågrepet og siktet for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

– Det er en langvarig og ressurskrevende prosess å samle så mye informasjon at det holder til en pågripelse, sier Kaldager.

Han er pensjonert offiser og fikk i midten av 1990-årene i oppdrag å etablere etterretningsgruppen E 14 for å støtte norske utenlandsstyrker.

Tidligere etterretningssjef Ole Kaldager. Foto: Harald Henden

Kaldager sier at spionasje foregår hver dag i Norge.

– Vi skal ikke bli overrasket over at det skjer. Forhåpentligvis har Politiets sikkerhetstjeneste en god sak denne gang, kanskje har de fersket mannen på en eller annen måte.

Han sier veldig mye spionasje skjer elektronisk.

– Vi legger igjen elektroniske spor, så hacker de seg inn. Men den menneskelige hjerne klarer du aldri å lese av, så det gjelder også å få tak i personer som har tilgang til sensitiv og viktig informasjon.

– Hva har Norge som er av interesse for fremmede makter?

– Våpenteknologi er et åpenbart mål, vi har en ganske stor våpenindustri. Også forsvars- og beredskapsplaner og industrispionasje.

– Hva kan motiver være for å forsyne andre land med sensitiv informasjon?

– Veldig ofte dreier det seg om penger. Det starter i det små, men til slutt har du tatt imot så mye at du ikke kommer ut av det. Så setter de på klypa og så går det gærent, sier Ola Kaldager.

– Vi henviser til PST for kommentarer knyttet til denne saken, skriver kommunikasjonsenheten i Forsvarets etterretningstjeneste til VG

