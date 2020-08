SMITTE: Legekontoret på Tjøme.

Fastlege i Tjøme coronasmittet – 70 pasienter og 5 ansatte i karantene

En fastlege i Færder kommune er satt i isolasjon etter å ha fått påvist coronasmitte. 70 pasienter og 5 ansatte er satt i karantene.

Det bekrefter Færder kommune i en pressemelding.

De opplyser at den smittede er satt i isolasjon og at smittesporing er startet.

– Alle pasienter som har hatt nærkontakt med legen de siste dagene vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam, skriver kommunen.

Som følge av smittetilfellet er legekontoret stengt i 10 dager.

– Telefonen vil være betjent og legene vil være tilgjengelig for telefonkonsultasjoner og annen elektronisk kommunikasjon. Ved behov for legetilsyn, vil dette ivaretas av vikar ved et annet legekontor, opplyser kommunen.

Det er 7 legekontorer i Færder kommune.

Kommuneoverlege i Færder Kommune, Elin Jakobsen opplyser til VG at de har satt omkring 80 nærkontakter i karantene.

– Av disse er omkring 70 pasienter og 5 ansatte, sier hun.

Hun opplyser videre at den aktuelle fastlegen ikke har vært i utlandet det den siste tiden.

– Fastlegen var på jobb seinest i går, men vedkommende fikk svar på testen i dag og har ikke vært på jobb, sier hun.

– Dette her er uheldig og kan skje hvor som helst. Men legekontoret har tatt de nødvendige forholdsreglene. Det at de setter så mange pasienter i karantene er for å være på den helt sikre siden, sier Jakobsen.

Publisert: 26.08.20 kl. 18:56 Oppdatert: 26.08.20 kl. 19:22

