Fastlege i Tjøme coronasmittet

En fastlege i Færder kommune er satt i isolasjon etter å ha fått påvist coronasmitte.

Det bekrefter Færder kommune i en pressemelding.

De opplyser at den smittede er satt i isolasjon og at smittesporing er startet.

– Alle pasienter som har hatt nærkontakt med legen de siste dagene vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam, skriver kommunen.

Som følge av smittetilfellet er legekontoret stengt i 10 dager.

– Telefonen vil være betjent og legene vil være tilgjengelig for telefonkonsultasjoner og annen elektronisk kommunikasjon. Ved behov for legetilsyn, vil dette ivaretas av vikar ved et annet legekontor, opplyser kommunen.

Publisert: 26.08.20 kl. 18:56

