SLUTTE REKKENE: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ta et oppgjør med interne stridigheter i partiet. Foto: Tor Erik Schrøder

Støre: - Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss

(iTromsø) Jonas Gahr Støre varsler at han på det kommende landsstyremøte vil ta et beinhardt oppgjør med interne stridigheter i partiet. Personfokus skal ikke lenger få gå foran politikken, forsikrer partilederen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tilbrakte tirsdag 60-årsdagen sin i Tromsø. Dette i forbindelse med at partiets nordområdeutvalg la fram sin rapport. På kvelden hadde han et arrangement for å feire dagen, hvor partifeller og utvalgt presse var til stede.

På slutten av arrangementet holdt Støre en tale hvor han takket flere av de oppmøtte for innsatsen i partiet, men han adresserte også skarpt de siste årenes stridigheter internt i partiet.

Støre varslet i talen at han på landsstyremøtet i september, når det er ett år igjen til neste stortingsvalg, vil gi en utvetydig beskjed til partiet om å slutte rekkene.

– Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss, var den klare talen fra Støre, ifølge iTromsø.

– Del av en bevegelse

Partilederens utsagn førte til høylytt applaus og jubel blant de oppmøtte partifellene.

– Vi er ikke i dette partiet som enkeltmanns- og enkeltkvinnes-prosjekter, vi er her som en bevegelse, fortsette han.

FISKETUR: Jonas Gahr Støre, her på fisketur i Trøndelag tidligere i sommer. Foto: Mattis Sandblad

– Det som er fellesnevneren til alle i denne bevegelsen, at vi erkjenner at noe er større enn oss selv. Marit (Slagsvold, Støres ektefelle, journ.anm.) pleier å si at i gode parforhold så er en pluss en tre, man får ut noe mer, slo han fast.

Tøff tid for partiet

Den siste uka har partiets innstilling av Trond Giske som ny leder av Trøndelag Ap fått svært mye oppmerksomhet i mediene.

I sommer fikk Støre hard medfart fra flere i partiet for å ikke å avvise Giske som mulig statsråd, samtidig som han ba flere kvinnelige Ap-topper som trakk seg fra Stortinget om å være takknemlig for å ha hatt høye tillitsverv i partiet.

Blant annet uttalte Tromsø Aps Ragni Løkholm Ramberg at Støres uttalelser til kvinnene «ikke er på det nivået som en leder i Ap bør ligge på». Også Oslo-byråd og Ap-politiker Rina Mariann Hansen kritiserte partilederens uttalelser.

Støre mener partiet burde lære av Demokratene i USA, som hadde en tøff nominasjonskamp, før hele partiet stilte seg bak presidentkandidat Joe Biden.

– Så får alle dere, om dere er i den ene eller den andre grupperingen, det fylket, den regionen, den delen av bevegelsen, stå på samme plan, uttalte Støre.

Nulltoleranse for brudd på linja

Partilederen trakk også fram kritikken som har haglet mot Arbeiderpartiet.

– Nå diskuteres Arbeiderpartiet fram og tilbake, blant annet skrives det at «Støre var superstjerne, nå er han hakkekylling» og alt det andre, sa Støre og fortsatte fra talerstolen:

– Men når jeg reiser så mye rundt som jeg gjør, så er det ett unisont budskap jeg får fra dem som har valgt oss – og det handler om følgende: Politikk. Velgerne vil at vi skal gjøre jobben, og løfte fram politikken som kan være et alternativ til Høyre-regjeringa. Vi skal få forskjellene ned, og vi skal legge til rette for verdiskaping som skaper arbeidsplasser. I tillegg skal vi ha ha velferd nært folk og møte klimautfordringen ved å kutte utslippene og skape jobber. Alt annet er utafor, sa han før han konkluderte:

– Og fra det øyeblikket, når landsstyremøtet er over, så kommer til å være nulltoleranse for ikke å følge den skrifta. Dersom man ikke gjør det, så svikter vi vårt oppdrag.

Publisert: 26.08.20 kl. 14:11

