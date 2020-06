FESTFYLT NATT: I Vest politidistrikt sammenligner de nattens festligheter og bråk med nyttårsaften. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Politiet fortviler etter hektisk festnatt: – Har vært nyttårsaften-nivå

Politiet over hele landet har hatt det travelt med å stoppe høylytte fester i finværet natt til søndag.

– De som har jobbet i natt har hatt det hektisk. Det har vært på nyttårsaften-nivå, sier Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Over hele landet har politidistriktene mottatt mange meldinger om feststøy. Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at de har hatt over 65 henvendelser om feststøy som forstyrrer natteroen.

Politiet i Øst skrev at det «var umulig å følge opp alt».

– Det har vært særdeles hektisk med mye klager på støy fra diverse fester, sa operasjonsleder Jo Rennom Jellum til VG rundt klokken 02.30 natt til søndag.

Både Rennom Jellum i Øst og Algrøy i Vest melder om at det fine været trolig er en avgjørende faktor.

– Folk holder seg ute, og festlighetene varer til svært langt på natt, forklarer Algrøy.

Fest og fyllekjøring

Operasjonsleder i politiet i Nordland, Marius Skålvoll, sier at han ikke har rukket å komme i gang med å telle antall henvendelser relatert til fest natt til søndag.

– Det har vært festing, festing, festing, og folk som kjører i beruset tilstand. Det er hva det har gått i i hele natt, sier han.

– Har det vært langt mer enn vanlig?

– Ja, det var for så vidt forventet. Det henger sammen med godt vær og litt lemping på coronatiden.

Ut mot falske meldinger

Også i Oslo meldes det om svært mange henvendelser, og i natt gikk også politiet ut mot falske meldinger som ble rapportert inn til politiet.

– Folk drar på litt for å få oss til å komme og løse situasjoner, og når vi kommer til stedet viser det seg å ikke være reelt. Det er alvorlig, og disse forholdene blir anmeldt, sa operasjonsleder Guro Sandnes.

Alvorlig hendelse på fest

I Nes kommune i Viken ble det meldt om en alvorlig voldshendelse rett over midnatt.

Der ble en mann i 30-årene pågrepet etter en voldsutøvelse, og en annen mann i 30-årene ble fløyet til sykehus med luftambulanse med alvorlige skader, ifølge NTB.

Publisert: 14.06.20 kl. 07:52

