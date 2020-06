SV-leder Audun Lysbakken har hele veien vært kritisk til prosessen rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Nå får Stortinget et brev til behandling fra representantskapet i Norges Bank. Foto: Tore Kristiansen

SV: Stortinget må vurdere om Tangen kan tiltre

Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Tangen kan tiltre, ifølge SV-leder Audun Lysbakken, som har lest dagens brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap.

Oppdatert nå nettopp

– SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes, uttaler Lysbakken i første reaksjon til dagens vedtak.

les også Her er representantskapets brev til Stortinget

SV-lederen har hele veien vært kritisk til prosessen rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Nå får Stortinget et brev til behandling fra representantskapet i Norges Bank.

– Det var uklokt av hovedstyret i Norges Bank å gjennomføre ansettelsen før representantskapet fikk si sitt om vilkårene. Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre. Også oljefondet er avhengig av politisk tillit, skriver SV-lederen i en epost til VG.

– Jeg registrerer at representantskapet uttrykker at avtalen med Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, og at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.

les også Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Uløste skatteparadis

I sitt brev til Stortinget er representantskapet kritisk til Tangens investeringer i skatteparadiser:

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.»

De viser til at Tangen fortsett skal eie 43 prosent av et selskap som er registrert i Cayman Island og Irland, og har følgende beskjed:

«Representantskapet forventer at hovedstyret følger opp at Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet ligger til grunn for Tangens private økonomiske interesser».

– Utenfor rammeverket

Representantskapet har tidligere bedt om at «ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Nå har de vurdert Tangens ansettelsesavtale opp mot andre:

«Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av NBIM går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

Tilsynsorganet viser til at hovedstyret har varslet en gjennomgang av retningslinjer for rekruttering.

«Representantskapet vil behandle de nye retningslinjene når de legges fram.»

Publisert: 11.06.20 kl. 18:45 Oppdatert: 11.06.20 kl. 19:07

Fra andre aviser