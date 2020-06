Foto: Krister Sørbø

KrF-topp: Tydelig uttrykk for kritikk

Stortingets presidentskap vil bli bedt om å ta en avgjørelse om videre behandling av Tangen-saken allerede fredag, får VG opplyst. SV mener Stortinget må vurdere om Tangen kan tiltre, KrF tolker brevet som kritikk.

– SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes, uttaler Lysbakken i første reaksjon til dagens vedtak.

I dag hadde Norges Banks representantskap møte for å gjennom arbeidsavtalen med ny oljefondsjef Nicolai Tangen. I kveld sendte de de brev til Stortinget, der de gjennomgår en rekke sider ved ansettelsen.

SV-leder Audun Lysbakken har hele veien vært kritisk til prosessen rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Nå får Stortinget et brev til behandling fra representantskapet i Norges Bank. Foto: Tore Kristiansen

Representantskapet setter fingeren på flere uløste problemstillinger, blant annet:

Skatteparadis

Mangler interne kontrolltiltak

Arbeidsavtale utenfor rammeverket

KrF: Tydelig uttrykk for kritikk

– Brevet avdekker vesentlige kritikkverdige forhold som det er nødvendig at Stortinget går inn i. Jeg oppfatter brevet som et tydelig uttrykk for kritikk av tilsettingsprosessen og avtalen, sier Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske leder, i en tekstmelding til VG.

Hans Fredrik Grøvan, KrF Foto: Hallgeir Vagenes, VG

– Blant annet handler det om at det fortsatt er bindinger mellom Ako-stiftelsen, som han fortsatt kontrollerer, og Tangen selv, påpeker Grøvan.

Han merker seg at ansettelsesavtalen er utenfor det rammeverket Norges Bank har for sine andre ansatte, og at det ikke er full åpenhet om selskapene han har plassert i ulike skatteparadiser.



Brevet fra representantskapet i Norges Bank er formelt sendt til Stortinget ved Presidentskapet, og det vil være opp til dem å avgjøre videre behandling.

– Sendes saken til Finanskomiteen, som jeg vil anta kan være naturlig, vil det være opp til komiteen hvor raskt de vil behandle den, sier Grøvan.

Uklokt

SV-lederen har hele veien vært kritisk til prosessen rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet. Nå får Stortinget et brev til behandling fra representantskapet i Norges Bank.

– Det var uklokt av hovedstyret i Norges Bank å gjennomføre ansettelsen før representantskapet fikk si sitt om vilkårene. Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre. Også oljefondet er avhengig av politisk tillit, skriver SV-lederen i en epost til VG.

– Jeg registrerer at representantskapet uttrykker at avtalen med Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, og at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.

Uløste skatteparadis

I sitt brev til Stortinget er representantskapet kritisk til Tangens investeringer i skatteparadiser:

«Representantskapet bemerker at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling.»

De viser til at Tangen fortsett skal eie 43 prosent av et selskap som er registrert i Cayman Island og Irland, og har følgende beskjed:

«Representantskapet forventer at hovedstyret følger opp at Norges Banks forventningsdokument om skatt og åpenhet ligger til grunn for Tangens private økonomiske interesser».

Professor Guttorm Schelderup ved Senter for skatteforskning ved Norges handelshøyskole sier følgende etter å ha lest brevet til Stortinget:

– Representantskapet slår fast at interessekonflikten ikke er løst og at brannmuren ikke er god nok. Jeg tviler på at det lar seg gjøre å lage en brannsikker mur. Da henger alt på tillit. Skal vi virkelig ta den sjansen? I så fall må reglene for forvaltningen skrives på nytt.

Professor Guttorm Schelderup Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Schelderup tror det blir vanskelig å finne en løsning rundt Tangens og AKOs bruk av av skatteparadiser.

– Om finanskomiteen aksepterer at man ikke kommer i mål på dette punktet signaliserer man at denne problemstillingen ikke har prioritet. Det går i så fall på tvers av arbeidet som pågår i internasjonale organisasjoner.

– Her vil Norge møte seg selv i døren. Aksepten av bruk av skatteparadiser som noe legitimt, er bygd på samme resonnement som de som i din tid forsvarte at de kjøpte klær fra bedrifter som brukte barn i produksjonen. Argumentet var at man ikke gjorde noe galt når man kjøpte slike klær. Men man legitimerte gjennom dette barnearbeid. På samme måte legitimerer bruken av skatteparadiser lovstrukturer som er skadelige. Her har politikerne en utfordring, sier professoren.

– Utenfor rammeverket

Representantskapet har tidligere bedt om at «ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Nå har de vurdert Tangens ansettelsesavtale opp mot andre:

«Representantskapet registrerer at avtalen som er inngått med daglig leder av NBIM går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

Tilsynsorganet viser til at hovedstyret har varslet en gjennomgang av retningslinjer for rekruttering.

«Representantskapet vil behandle de nye retningslinjene når de legges fram.»

