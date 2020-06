I 2018 tok 674 mennesker livet av seg i Norge. 472 av dem var menn.

Ifølge Forsker og psykolog Fredrik Walby er menn dårligere til å søke hjelp for sine helseplager og bekymringer, også når de får selvmordstanker. Han sier at menn som tar sitt eget liv er et stort samfunnsproblem og etterlyser konkrete tiltak for å nå menn som sliter.

– Vi klarer i alt for liten grad å nå menn som sliter psykisk, sier han.

I januar sa Helseminister Bent Høie (H) at han er fortvilet og kjenner på et ansvar for ikke å ha lyktes med å snu utviklingen. Han var selv initiativtager til handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading som ble lagt frem i 2014. Hovedmålet var å få ned tallene, men det har han ikke lykkes med.