Slik var dramaet da Norge stengte ned

Onsdag 11. mars, kl. 11.30:

Femten barnehagebarn i oransje refleksvester er på besøk på Stortinget.

I vandrehallen møter de statsminister Erna Solberg (H).

Solberg tar plass blant barna:

Det er et drøyt døgn til helsemyndighetene og regjeringen går fra få og lite inngripende smitteverntiltak mot coronaviruset til å stenge ned store deler av Norge.

Barn får ikke lenger gå i barnehagen. Nordmenn får streng beskjed om å holde én meters avstand ute blant folk.

Men nå, dagen før, står statsministeren og barnehagebarna tett sammen på Stortinget – og vinker til kamera.

Foto: Eirik Røsvik, VG

Etter intervjuer med en rekke sentrale aktører og omfattende innsynsarbeid kan VG i dag fortelle den dramatiske historien om hvor raskt beslutningene ble tatt da Norge ble stengt ned:

Møtet som i realiteten stenger landet, finner sted 11. mars og varer bare i 25 minutter.

Da statsminister Erna Solberg står opp 12. mars, er hun likevel ikke klar over at hun senere samme dag skal kunngjøre at landet stenges.

Folkehelseinstituttet får ikke vite om de drastiske tiltakene før etter at det store valget er tatt.

Flere statsråder kjenner ikke tiltakene før de legges frem på pressekonferansen 12. mars. En av dem er regjeringens nummer to – den som må steppe inn som statsminister hvis Erna Solberg blir syk.

Hvordan kunne det skje så fort?

Mandag 9. mars, kl. 14.00:

Giacomo Graselli legger ansiktet i begge hendene. Den italienske legen er tydelig sliten.

– Det har bare vart i 16 dager, men det føles som et år, sier han på en litt hakkete livestream.

Rundt 400 personer i helsesektoren følger med direkte på nettseminaret Helsedirektoratet har satt opp.

Universitetssykehuset i Milano, der Graselli jobber, er allerede overbelastet.

Den italienske legens rapport fra corona-slagmarken blir et vendepunkt for mange av dem som ser på.

– Man så desperasjonen i blikket hans, sier lege Kjetil Sunde ved Oslo universitetssykehus:

– Han satt der og så rett inn i kamera og sa at vi måtte stenge landet for ikke å havne i samme situasjon som Italia.

Foto: Sara Johannessen Meek, VG

Samtidig har Erna Solberg samlet statsrådene sine til regjeringskonferanse på Statsministerens kontor.

Det som blir sagt på regjeringens hemmelige møter, skal ikke komme ut.

Mobilene må bli igjen på utsiden av rommet. Dokumentene som blir delt ut, er hemmeligstemplet i 25 år.

Denne mandagen blir statsrådene sittende i hele åtte timer. Temaet er coronaviruset.

De snakker mest om den økonomiske krisepakken som skal komme i slutten av uken.

At landet skal stenge ned torsdag samme uke, er det ingen som snakker om.

Tirsdag 10. mars, kl. 10.00:

Bent Høie (H) går med raske skritt fra statsrådsplassene på første rad og opp til talerstolen i stortingssalen:

Der holder helseministeren en over halvtimes lang redegjørelse om coronaviruset.

De mest inngripende tiltakene må ikke komme for tidlig, sier Høie. Da kan befolkningen stille spørsmål ved om tiltakene er nødvendige og har effekt.

Viruset er kommet til Norge, erkjenner helseministeren. Men han er tydelig på tempoet myndighetene planlegger for:

De regner med at den neste fasen av epidemien, med stadig flere importtilfeller og klynger av innenlands smitte, fortsatt er noen uker unna.

Tirsdag 10. mars, kl. 13.15:

I møterom 410 i Helsedirektoratets lokaler på Storo i Oslo er stemningen en helt annen.

Folkehelseinstituttet (FHI) har akkurat informert om at det er registrert tilfeller av smitte som de ikke klarer å spore tilbake til en kilde.

– Vi står nok på vippepunktet til ukontrollert spredning, sier Espen Rostrup Nakstad til de andre deltagerne i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser (BUB).

Nakstad skal samme uke ta over som assisterende helsedirektør, men på dette tidspunktet leder han CBRNE-senteret på Oslo universitetssykehus.

I utvalget stiller blant annet representanter fra Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvaret.

Foto: Line Møller, VG

Det er ingen grunn til å vente hvis man tror det kommer til å bli behov for disse tiltakene på sikt, sier Nakstad.

I så fall bør de settes inn nå, ikke om en uke, mener han.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog understreker alvoret:

– Vi er kanskje i den største krisen som samfunnet skal håndtere siden andre verdenskrig, sier han.

Helsedirektøren ber også om at statsministeren og helseministeren må komme på banen for å få frem alvoret i situasjonen, viser referatet fra møtet.

Foto: Frode Hansen, VG

Tirsdag 10. mars, kl. 18.00:

For åtte timer siden sto helseminister Bent Høie på Stortingets talerstol. Da fortalte han at helsemyndighetene anslo at den neste fasen av epidemien trolig er noen uker unna.

Siden da har han fått beskjed om at de første smittetilfellene som ikke kan spores, er registrert i Norge.

Nå er Høies budskap dramatisk forandret:

– Vi går nå inn i en ny fase, sier helseministeren på sin første corona-pressekonferanse.

På pressekonferansen legges det også frem nye råd fra fagfolkene:

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at arrangementer med flere enn 500 deltagere blir utsatt eller avlyst.

Store bedrifter oppmuntres til hjemmekontor.

Kollektivselskapene oppfordres til å vaske busser og tog ekstra grundig.

I Dagsrevyen omtales det som «drastiske tiltak».

Mange overskrifter handler om at det blir tomme tribuner på den viktige landskampen mellom Norge og Serbia 26. mars.

To dager senere skal tomme tribuner på en fotballkamp virke som en fjern bekymring.

Men det er det fortsatt ingen som vet.

Onsdag 11. mars, kl. 10.00:

I Stortingets muntlige spørretime hagler de kritiske spørsmålene fra både høyre og venstre mot statsministeren:

Fra talerstolen svarer Solberg at det vil bli aktuelt med sterkere tiltak etter hvert som viruset sprer seg.

Men hun sier ikke klart når det kommer til å skje.

– I dag er det sterkere tiltak enn det var i forrige uke. Om to-tre uker kan det være enda sterkere tiltak avhengig av hvordan det er, sier Solberg.

På vei ut gjennom vandrehallen møter hun barnehagebarna. De er blant de siste som vises rundt i maktens korridorer.

Noen timer senere stenges Stortinget for besøk.

– Vi har hele tiden fulgt de samme smittevernreglene som vi har bedt alle andre om å følge. Beslutningen om å stenge skoler og barnehager ble først tatt dagen etter. Det samme gjelder rådene om avstand, sier statsministeren når VG i ettertid spør henne om møtet med barnehagegruppen.

Foto: Eirik Røsvik, VG

Fortsatt er ikke skolestenging blitt et tema i regjeringen, ifølge Solberg.

– De diskusjonene ble tatt senere på onsdagen, sier hun til VG.

Fra Stortinget drar Solberg videre til et nytt møte på Statsministerens kontor.

Her blir hun, Høie og sentrale opposisjonspolitikere oppdatert om smittesituasjonen av FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Etter Stoltenbergs presentasjon tar helsedirektør Bjørn Guldvog opp behovet for strengere tiltak.

Men at tiltakene skal bli så strenge og innføres så raskt, kommer dagen etter til å være en overraskelse for dem som deltok på dette møtet:

– Jeg kan ikke huske at de sa at de kom til å være på en pressekonferanse dagen etter og stenge ned landet, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet til VG.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre synes helsedirektøren og regjeringstoppene virket usikre under møtet på Statsministerens kontor.

– Fikk du inntrykk av at det ville komme så strenge tiltak allerede dagen etter?

– Nei, jeg fikk ikke det inntrykket da, heller ikke i spørretimen med Solberg tidligere på dagen, ei heller i Politisk kvarter neste morgen, sier Støre til VG.

Utover ettermiddagen må statsminister Erna Solberg også håndtere en krise som ikke har noe som helst med coronaviruset å gjøre.

I et VG-intervju har Trine Skei Grande gitt beskjed om at hun går av som kunnskapsminister og Venstre-leder.

Midt i corona-kaoset må Solberg holde pressekonferanse og svare på spørsmål om avgangen til regjeringens nummer to.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Onsdag 11. mars, kl. 17.00:

Helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog møtes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Med på møtet er også Høies departementsråd Bjørn-Inge Larsen.

Mens Høie har den politiske styringen, er Larsen sjef for embetsverket i Helsedepartementet.

Dette møtet skal vise seg å bli helt avgjørende.

De siste timene har corona-nyhetene rent inn:

Det er Helsedirektoratet som formelt sitter med makten. I slutten av januar fikk de fullmakt av regjeringen til å bestemme hvilke coronatiltak som skal gjelde.

Men Guldvog vil være sikker på at han er på bølgelengde med politisk ledelse når han virkelig skal slå på stortromma.

På tross av alvoret i situasjonen er tonen i møtet avslappet. Høie, Guldvog og Larsen prøver i fellesskap å fordøye inntrykkene fra dagen.

Bjørn-Inge Larsen, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Antall bekreftet smittede har steget med 200 siden Høie og Guldvog presenterte nye coronaråd et døgn tidligere.

Stadig flere foreldre varsler at de vil ta barna sine ut av skolen.

Helsetoppene er enige om at det trengs betydelig strengere coronatiltak enn rådene som gjelder for øyeblikket.

Møtet varer i bare 25 minutter.

Likevel er det dette som er nøkkelen for det som skjer dagen etter.

Det er når han går fra dette møtet den store beslutningen blir tatt, bekrefter Guldvog overfor VG.

Etterpå sykler helsedirektøren opp bakkene fra Oslo sentrum og hjem til Grefsen.

Han vet fortsatt ikke nøyaktig hvilke tiltak han vil innføre dagen etter. Men han vet at han har regjeringens støtte.

Derfor er han sikker på én ting:

I morgen skjer det.

Onsdag 11. mars, kl. 18.00:

Guldvog er ikke den eneste som vil forsikre seg om at han har ryggdekning.

Statsminister Erna Solberg har kalt inn de andre partilederne i regjeringen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad, til middag og møte i statsministerboligen.

I tillegg stiller et par andre sentrale regjeringsmedlemmer: Finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Isaksen er på dette tidspunktet coronasmittet – men vet det ikke selv.

Helseminister Bent Høie deltar via telefon.

Statsrådene snakker om de økonomiske tiltakene som allerede er planlagt, men også om smittesituasjonen.

– Selv om det ikke var et fullt regjeringsmøte, ble det klart at vi hadde resten av regjeringens støtte for å innføre skarpere tiltak, forteller Solberg.

Onsdag 11. mars, kl. 20.00:

Bjørn Guldvog har jobbet for fullt etter møtet med helseministeren og departementsråden. Han er helt klar over at det han nå gjør kommer til å ha store konsekvenser for enormt mange mennesker. Likevel tar helsedirektøren seg tid til den daglige kveldsturen med kona, forskeren Trine Myrvold. De går nedover Årvoll-jordene nordøst i Oslo, mot bydelen Økern. Turen er den samme som de ofte går, men samtalen flyter ikke som normalt. – Han var ganske fjern. Jeg kunne se på ham at han gikk og argumenterte med seg selv, sier Myrvold når VG møter henne og ektemannen i juni.

Mens de går, kommer en viktig beskjed:

– Hva har det å si for deg at du får vite at Danmark stenger?

– Det at de tenkte det samme som jeg gjorde på samme tidspunkt, ga meg enda mer tro på at det var rett å gjøre dette da, sier Guldvog når han ser tilbake.

Resten av turen snakker helsedirektøren i telefonen. Han kaller de nærmeste kollegene sine inn til et krisemøte tidlig dagen etter.

Samtidig sitter Bent Høie i statsrådsboligen sin på Frogner og jobber. Også han bruker tankekraften på mulige coronatiltak.

Godt utpå kvelden prater Høie og Solberg på telefon. De vet ikke hvilke tiltak Helsedirektoratet kommer til å anbefale eller når de er klare, men begge er enige om at det bør skje snart.

Nord-øst i Oslo tar helsedirektør Guldvog kvelden rundt klokken 23.

Da han slukker lyset, er han en av få som vet hva som skal skje dagen etter.

Over 5,3 millioner nordmenn legger seg uvitende om at torsdag 12. mars 2020 vil etse seg inn i vår felles hukommelse.

Torsdag 12. mars, kl. 05.30:

Helseministeren står opp i halv seks-tiden og begynner å jobbe umiddelbart.

Han skriver en liste over de mest aktuelle tiltakene. Listen sender han til Lars Øy ved Statsministerens kontor, stabssjef, statssekretær og en av Erna Solbergs fortrolige.

I syvtiden drar Høie til kontoret, hvor han spiser sin faste frokost: kornblanding med Styrk.

Bent Høie spiser frokostblanding på kontoret en morgen i oktober 2014. Foto: Kyrre Lien, VG

Helsedirektør Guldvog våkner før alarmen ringer denne morgenen. Også han er oppe før seks.

Mens han spiser sine vante tre knekkebrød og drikker en kopp kaffe til frokost, fortsetter han å notere ned en liste over tiltak som han begynte på kvelden før.

Etter at det tredje knekkebrødet er spist opp, det med cottage cheese og jordbærsyltetøy som han har spart til slutt, setter han seg på elsykkelen og tråkker mot jobb.

Foto: Helge Mikalsen, VG

Torsdag 12. mars, kl. 07.45:

Størsteparten av kriseledelsen i Helsedirektoratet er samlet på et møterom. På en tavle har Bjørn Guldvog skrevet opp tiltakene han ser for seg.

På listen står blant annet stenging av skoler og barnehager.

De seks kollegene hans er enige.

Etter møtet har Guldvog en telefonsamtale med departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Den erfarne helsebyråkraten er bindeleddet mellom Helsedirektoratet og regjeringen på morgenkvisten.

Departementsråd Bjørn Inge Larsen og helseminister Bent Høie har smarbeidet tett om corona-håndteringen. Her fra en høring i Stortinget i 2015. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Hvor langt vil dere gå? spør Larsen.

Guldvog forteller hvilke tiltak kriseledelsen er forberedt på å innføre. Det stemmer godt overens med det helseministeren ønsker seg, svarer Larsen.

Kort tid etter informerer Larsen helseministeren.

– Det var oppsiktsvekkende sammenfall mellom de to listene våre. Dermed følte jeg meg ganske trygg, forteller Høie.

Helseministeren hiver seg så i bilen for å rekke opp til Helsedirektoratets lokaler på Storo, der han og statsministeren skal delta i et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

Torsdag 12. mars, kl. 08.25:

Samtidig kjører en annen bil med sotede ruter i retning Helsedirektoratet.

I den sitter statsministeren, som kommer fra NRK etter å ha deltatt i Politisk kvarter.

Der er hun blitt grillet av både programlederen og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Foto: NRK

Støre ønsker seg sterkere coronatiltak. Programlederen lurer på om skoler bør stenge.

Statsministeren har svart at det må være opp til den enkelte skole og kommune å avgjøre.

– Visste du på dette tidspunktet at dere skulle stenge skoler og innføre de strengeste tiltakene i fredstid senere samme dag?

– Jeg visste ikke at vi skulle innføre akkurat de tiltakene, men jeg visste at vi skulle innføre mye strengere tiltak, sier Solberg til VG i ettertid.

Først etter at hun og Høie har konferert med Guldvog på morgenen, er hun sikker på at det faktisk er mulig å legge frem tiltakene samme dag, oppgir hun.

– Det er en prosess for disse beslutningene som gjør at det alltid blir en statsministers rolle at inntil du er klar til å offentliggjøre tiltakene, så kan du ikke sitte og spekulere i at det kommer til å bli strammere.

Vel fremme hos Helsedirektoratet blir statsministeren tatt imot av helsedirektør Guldvog.

Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

De går inn en egen inngang, ment for gjester av statsministerens kaliber.

– Det er vel nå vi vil trykke på den store knappen? spør hun.

Det bekrefter helsedirektøren.

Dermed er Solberg, Høie og Guldvog på bølgelengde da de går inn til Beredskapsutvalgets møte.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

På møtet tenker Høie ut formuleringen som regjeringen vil gjenta igjen og igjen de neste ukene:

«De mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid».

Men i utvalget sitter det flere som ikke vet hva som er i ferd med å skje.

Torsdag 12. mars, kl. 08.30:

En av dem er Camilla Stoltenberg. Hun skulle egentlig deltatt i møtet med Helsedirektoratets ledelse klokken 07.45.

FHI-direktøren fikk innkallelse på SMS av Bjørn Guldvog én time før møtet startet.

Men taxien hun bestilte på morgenkvisten, dukket aldri opp. Da Stoltenberg endelig får tak i en taxi til Storo, er krisemøtet allerede over.

Neste post på programmet er møte i Beredskapsutvalget med statsministeren og helseministeren.

Da møtet skal begynne, vet ikke Stoltenberg at beslutningen om å stenge Norge i realiteten allerede er fattet.

Men hun får en forståelse av at det også foregår andre møter i Helsedirektoratet.

Disse bør FHI være med på, tenker folkehelsedirektøren.

Hun blir derfor enig med FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm om at de skal dele seg.

Geir Bukholm i FHI Foto: Krister Sørbø/VG

Mens Stoltenberg blir i beredskapsutvalgsmøtet, går Bukholm høyere opp i etasjene i Helsedirektoratet.

Der møter han flere fra Helsedirektoratet, blant andre assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen.

Stene-Larsen har forkjølelsessymptomer og skal senere skal få påvist corona-smitte, noe som sender store deler av toppledelsen i Helse-Norge i karantene.

Foto: Ørn E. Borgen/NTB Scanpix

Men akkurat nå er alle konsentrert om å utforme nedstengningen av Norge.

På tavlen står fortsatt tiltakene helsedirektør Guldvog skrev ned på krisemøtet.

Dette er første gang noen fra FHI ser en liste over de faktiske tiltakene som skal bli innført 12. mars.

Instituttet støtter de fleste tiltakene, inkludert å stenge videregående skoler, men:

– Vi frarådet stenging av grunnskoler og barnehager, sier Bukholm til VG.

– Vi så ingen grunn til å gjøre det. Både fordi vi manglet kunnskap for om det var effektivt og at vi da mente at barn spilte en liten rolle i smittespredningen. I tillegg ville det ha store samfunnskonsekvenser, legger han til.

En av Helsedirektoratets folk på møtet, Svein Lie, sier at han ikke opplevde at Bukholm kom med en direkte fraråding.

Men han husker at Bukholm understreket det manglende kunnskapsgrunnlaget.

En annen møtedeltager, Johan Torgersen, sier at han ikke kan huske at Bukholm frarådet å stenge barnehager og grunnskolen – men at han heller ikke kan avvise at det skjedde.

Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Noe råd fra FHI om ikke å stenge dørene til barnehager og grunnskolen, når ikke regjeringen.

– Nei, det rådet fikk vi ikke så direkte, sier Bent Høie.

Regjeringen baserte seg i stedet på en oppfatning om at FHI hverken rådet eller frarådet å stenge skoler og barnehager, forteller Erna Solberg.

Heller ikke helsedirektør Guldvog får et slikt råd fra Folkehelseinstituttet.

Han tror likevel ikke at våren hadde sett annerledes ut for norske elever og barnehagebarn om han hadde fått det.

Han viser blant annet til at FHI noen dager tidligere hadde skrevet en rapport om mulige tiltak i epidemien.

– Jeg mener vi kjente godt til FHIs vurderinger fra før. FHI hadde også kommunisert at det manglet sikker kunnskap om barns rolle i smittespredningen, sier Guldvog.

– Da måtte vi i direktoratet ta en helhetsvurdering, og den var at det beste var en pakke med flere sterke tiltak for å være sikre på at vi klarte å slå ned smitten.

Etter å ha deltatt i Beredskapsutvalgets møte, sier Erna Solberg for første gang at det norske folk må forberede seg på de sterkeste tiltakene i fredstid. Formuleringen har Bent Høie tenkt ut i møtet før. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Torsdag 12. mars, kl. 11.21:

I norske redaksjoner tikker det inn en melding om at Erna Solberg skal orientere om nye tiltak for å bekjempe coronaviruset på en pressekonferanse på Statsministerens kontor klokken 14.

I Helsedirektoratet gjenstår bare små detaljer før alle tiltakene er klare.

Samtidig har mange kommuner og fylker tatt det samme valget som det som blir tatt i Helsedirektoratet:

Utover formiddagen renner det inn meldinger om skoler som stenger landet rundt.

Torsdag 12. mars, kl. 12.45:

Camilla Stoltenberg sitter i en taxi på vei til Statsministerens kontor.

Hun er blitt innkalt til en pressekonferanse, men kjenner ennå ikke detaljene i hva hun skal være med på å presentere en drøy time senere.

Telefonen ringer.

Det er kollega Geir Bukholm. Han har vært hos Helsedirektoratet og jobbet med tiltakspakken siden de gikk hver sin vei tidligere den morgenen.

Bukholm forteller FHI-direktøren om hva som er bestemt.

Da synker alvoret inn på en helt annen måte for Stoltenberg.

Nå er det ikke lenger hypotetiske diskusjoner om hva som kan dempe smitten.

Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

– Jeg mener å huske at Geir sa at frisørene skulle stenge. Da så jeg for meg min egen frisør og konsekvensene dette kunne ha for henne, forteller Stoltenberg.

Alle tiltakene er bestemt uten at FHI-direktøren har vært med på diskusjonene.

Klokken ni fikk hun og helsedirektør Guldvog en SMS fra departementsråd Bjørn-Inge Larsen, som ber dem vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes samme dag. Larsen skriver at det trolig blir en tidlig pressekonferanse.

Stoltenberg delegerte ansvaret for oppfølgingen av dette til Geir Bukholm.

– Skulle du ønske at du hadde blitt igjen i Helsedirektoratet denne morgenen?

– Jeg forsto ikke at så mange og så inngripende tiltak skulle innføres få timer senere samme dag. Jeg skjønte at det foregikk noe, men ikke hvor avgjørende det var. Hadde jeg gjort det, ville jeg blitt igjen, sier Stoltenberg til VG.

Helsedirektør Guldvog innrømmer at Stoltenberg ikke fikk direkte beskjed om hva som er bestemt i løpet av morgenen den 12. mars.

Men han mener at han i Beredskapsutvalget, der Stoltenberg også deltok, var tydelig på at det kom til å komme langt sterkere tiltak allerede samme dag.

– Men Camilla kan selvsagt ha oppfattet det annerledes enn meg, sier Guldvog til VG.

Torsdag 12. mars, kl. 13.00:

På Statsministerens kontor møter Stoltenberg statsministeren, helseministeren og helsedirektøren, i tillegg til en bråte kommunikasjonsfolk.

Nyheten om at alle landets skoler og barnehager stenger, er allerede sluppet.

Dette er ikke tidspunktet for å diskutere tiltakene, men for å sørge for at beskjeden til det norske folk er tydelig.

Forstår alle som skal på scenen de ulike tiltakene? Hvordan fungerer karantenene med tilbakevirkende kraft?

Hvem skal snakke i hvilken rekkefølge?

Stemningen er alvorstynget. De vet at det de skal si kommer til å endre landet radikalt.

Torsdag 12. mars, kl. 14.00:

Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg presenterer tiltakene som endrer Norge. Deler av det de sier, er ikke bare nytt for det norske folk, men også for flere regjeringsmedlemmer.

– Jeg visste ikke at de skulle stenge skolene før jeg så det på pressekonferansen, og jeg var visestatsminister på det tidspunktet, sier Trine Skei Grande (V).

Dagen før varslet Grande at hun ville gå av som kunnskapsminister og som Venstre-leder.

Men denne torsdagen er hun fortsatt både den statsråden som har ansvar for skolene og regjeringens nummer to.

Foto: Gisle Oddstad/VG

Om morgenen 12. mars mener også Grande at skolene burde stenges.

Men da rådet hennes når Statsministerens kontor rundt kvart over ni denne dagen, er avgjørelsen allerede tatt av Helsedirektoratet.

– Det at vi ikke var involvert i utformingen av avgjørelsen, fikk komiske utslag, sier Grande:

– Bent Høie sa at barnehager, skoler, høyskoler og universiteter stenges, og at det skjer klokken 18. Da gikk det ut mail fra Universitetet i Oslo om at folk måtte kjappe seg opp og hente tingene sine, for da blir universitetet plombert. Det ville kanskje blitt mer presist hvis vi hadde vært med på utformingen, sier Venstre-lederen.

Heller ikke næringsminister Iselin Nybø (V) visste om alle tiltakene som kom på pressekonferansen.

Uken før hadde hun vært i Jordan med kongeparet:

Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

– Dette med karantene ved utenlandsreise fikk jeg vite gjennom pressekonferansen. Da måtte jeg i karantene klokken seks den dagen, forteller Nybø.

Det var tempoet i beslutningene som gjorde at flere statsråder fikk seg overraskelser da tiltakene ble lagt frem, forklarer Erna Solberg i etterkant.

– Jeg mener selvsagt det hadde vært en fordel om alle sektorer var bedre forberedt på det som kom den 12. mars, men i denne typen situasjonen der vi måtte ta beslutninger raskt, var det dessverre ikke mulig, sier statsministeren.

Tiden etter

Det tok mindre enn ett døgn å bestemme at Norge slik vi kjenner det skulle stenges ned. Men konsekvensene kommer til å bli langvarige. Arbeidsledigheten skjøt i taket etter 12. mars. Det vil ta lang tid før den er tilbake til normalen. Ingen vet hvor mange barn som har tilbrakt uke inn og uke ut i utrygge hjem, uten å ha skoler og barnehager som et fristed. Men kapasiteten på norske sykehus har ikke nådd bristepunktet.

I Sverige, som ikke stengte ned, hadde viruset lørdag denne uken krevd 5280 menneskeliv.

I Norge var tallet på samme tidspunkt bare 249.

EU-kommisjonen spår at den økonomiske nedgangen i Sverige i år blir større enn i Norge, på tross av at vår nedstenging var mer drastisk enn i nabolandet.

Statsminister Erna Solberg vedgår at det gikk veldig raskt i dagene og timene før den historiske pressekonferansen. Men når hun ser tilbake, mener hun alt i alt at det var rett å innføre så strenge tiltak.

– Jeg mener at føre var-prinsippet var riktig i situasjonen vi var i. Vi visste for lite på det tidspunktet til å ta sjansen på å vente. Så vil vi nok aldri kunne bli helt sikre på nøyaktig hvilket av de enkelte tiltakene som var avgjørende, men den samlede effekten ble god, sier hun.

Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Også helsedirektør Bjørn Guldvog, som var den som utformet nedstengningen av landet, synes beslutningen står seg godt i ettertid.

– Jeg har ikke tvilt veldig på om det vi gjorde var rett ut ifra det vi visste om viruset da.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg er ikke like skråsikker.

– Vi vet at de samlede tiltakene virket, det vil si summen av dem som var innført allerede før 12. mars og de som kom senere. Men sannheten er at vi ikke vet om det var nødvendig å innføre så inngripende tiltak eller hvilken kombinasjon av tiltak som kunne vært tilstrekkelig.

– Vi vet dessverre ikke om man kunne klart seg med skoler og barnehager som ble drevet videre med smitteverntiltak eller om det var nødvendig å stenge.

