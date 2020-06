Les dagens VG her!

I dagens avis får du vite hva du skal gjøre for å unngå bakteriebombene som lurer når du griller på varme dager.

VG

Nå nettopp

Les også om den dramatiske restarten på Premier League hvor blant annet målteknologien sviktet da Ørjan Nyland tok med seg ballen inn i mål under kampen mellom Aston Villa og Sheffield United.

I tillegg kan du lese om Gaute Grøtta Grav som måtte beklage at han glemte å fjerne en TV 2-logo under promoteringen av sitt nye program, og få også med deg tipsene for hvor det er fint å sykle på turer med hele familien i sommer.

Og som alltid får du i dagens avis selvsagt kryssord, quiz, tegneserier, Vredens Gnag og sudoku!

Publisert: 18.06.20 kl. 02:14

Mer om eavissalg

Fra andre aviser