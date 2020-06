MEXICO: En kirkegårdsarbeider graver hvilesteder for nye døde utenfor Mexico city onsdag. Den siste uken har landet registrert drøyt 24.000 nye smittetilfeller – og 2774 dødsfall. De er i sin så langt verste uke, ifølge VGs talloversikt. Foto: EDGARD GARRIDO / X01998

Disse landene har registrert en smittebølge nå

Selv om mange land har klart å få smitten under kontroll, står flere land nå midt i smittebølge. I VGs oversikt kan du se hvor smitten øker mest nå.

I slutten av mai erklærte WHO at episenteret for pandemien har flyttet seg fra Europa til Sør-Amerika. Siden har tallene for Sør-Amerika skutt i været – og WHO tror ikke de har nådd toppen.

Den siste uken har Brasil registrert 6000 nye dødsfall og drøyt 160.000 nye smittetilfeller. På det verste har det vært hele 1274 dødsfall og 33.000 nye smittetilfeller på ett døgn.

I VGs talloversikt beregnes verste smittedagen og smitteuken for alle land.

Og flere land – også i Europa – har de siste syv dagene hatt sin verste smitteuke. De ligger nå i en bølgetopp av nye smittetilfeller. Scroll nedover for å se hvilke land i de ulike verdensdelene.

INDIA: Muslimske menn ber for en mann som døde av coronaviruset i New Delhi 4. juni. Det folkerike landet har registrert hele 61.351 nye smittetilfeller den siste uken. Foto: ADNAN ABIDI / X90166

Slik beregner vi de verste dagene og ukene For å beregne den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på syv dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og seks dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag. Derfor bruker vi glidende snitt av nye tilfeller: Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, et såkalt glidende gjennomsnitt. Vi har valgt et 7-dagers snitt for å belyse utviklingen. Glidende snitt på 7 dager vil si gjennomsnittet for i dag og seks dager tilbake i tid.

Dersom man ser på den verste enkeltdagen i Norge, vil 24. mars stikke seg ut som dagen med flest nye registrert smittede med 313 nye tilfeller.

Men dersom man bruker et glidende snitt av nye tilfeller over syv dager, vil den verste dagen være 26. mars. Vis mer

Tallene i denne saken er hentet ut fra VGs tallspesial fredag formiddag. Og merk: Hvor mye smitte som oppdages – og hvor – er naturligvis avhengig av hvor mye og hvordan det testes.

Europa

Bulgaria

BULGARIA ÅPNET OPP: Her står tilhengere av Levski Sofia på tribunen med pappfigurer 5. juni, klare for kampstart igjen etter coronavirusutbruddet. Foto: STOYAN NENOV / X01507

Har registrert 3086 tilfeller totalt, med en ny topp nå mot midten av juni. Myndighetene har meldt om 168 dødsfall.

Albania:

Landet har kun 1385 registrert smittede, men har de siste dagene hatt en stor økning i nye tilfeller. Torsdag ble det registrert flest tilfeller i landet, med 44 nye. Det har tidligere vært mindre smittebølger i april.

Albania har registrert 35 coronadødsfall.

Moldova

MOLDOVA: Demonstranter står her foran sentralmarkedet i Moldovas hovedstad Chișinău 16. mai og protesterer mot restriksjonene som har ført til at markedet holdes stengt, mens supermarkeder får holde åpent. Foto: DUMITRU DORU / EPA

Landet har 10.727 registrert smittede. Torsdag 11. juni er den hittil verste dagen i utbruddet med 406 nye rapporterte smittetilfeller på én dag.

375 personer har dødd med viruset i Moldova.

Nord-Makedonia:

Landet har 3538 registrert smittede. Det ble registrert flest nye smittede på én dag 5. juni, med 179 nye tilfeller.

Nord-Makedonia har rapportert 169 dødsfall.

Sør- og Mellom-Amerika

Mexico









fullskjerm MEXICO: Liket av en 52 år gammel kvinne som døde av coronaviruset begraves i San Rafael-kirkegården i Ciudad Juarez.

Det har vært hele 2774 nye dødsfall i Mexico de siste syv dagene og 23.948 registrerte smittetilfeller. Både onsdag og torsdag registrerte de over 4000 nye tilfeller på én dag. Toppen var onsdag, da 4883 tilfeller ble registrert på én dag.

Totalt er 133.974 nå registrert smittet, med 15.944 dødsfall.

Argentina

Har registrert 27.373 smittetilfeller totalt. Den verste dagen var 11. juni, da 1386 nye tilfeller ble registrert.

Myndighetene har meldt om 765 coronadødsfall.

Panama

PANAMA: Helsearbeidere sjekker migranter i Lajas Blancas-leiren, hvor flere fra Afrika, Cuba og Haiti er strandet på grunn av coronaviruset. Bildet er tatt 5. juni. Foto: STRINGER / X80002

Hadde sin verste dag i går, torsdag 11. juni, med 679 nye tilfeller på én dag. Totalt er nå 18.586 personer registrert smittet, med 418 dødsfall.

Den dominikanske republikk

Har registrert 21.437 tilfeller totalt og 561 dødsfall.

Costa Rica

Har registrert 1538 tilfeller totalt, med en klar topp nå mot midten av juni. Myndighetene har meldt om 12 dødsfall.

Chile

CHILE: Taxisjåfører venter på kunder på Arturo Merino Benitez-flyplassen i hovedstaden Santiago 27. mai. Foto: IVAN ALVARADO / X01744

Har registrert 154.092 tilfeller totalt. Den verste dagen var 7. juni, da det ble registrert 6405 nye tilfeller. Myndighetene melder om 2648 coronadødsfall.

Honduras

Har registrert 7669 smittetilfeller totalt, med en ny topp nå ut i juni. Flest nye tilfeller på én dag kom 9. juni, da 485 nye tilfeller ble registrert på ett døgn. Har meldt om 294 dødsfall totalt.

Se de verste dagene og ukene for alle land her – eller scroll videre for å se oversikten for Asia og Afrika:

Asia

Bangladesh

Har hatt en klar stigning i antall registrerte tilfeller nå mot midten av juni. Totalt har de registrert 81.523 tilfeller. De verste dagene var 10. og 11. juni, hvor over 3100 nye smittetilfeller ble registrert.

Har meldt om 1095 coronadødsfall.

India







fullskjerm INDIA: Bildet av krigerne mot coronaviruset er nettopp gjort ferdig i New Dehli India, på dette bildet fra 8. juni, tatt mens India var i ferd med å lette på restriksjonene.

Har registrert 297.535 smittede totalt og 8498 dødsfall.

Indonesia

Det folkerike landet har nå registrert 35.295 smittetilfeller, med en topp på 1240 nye den 10. juni. Myndighetene har registrert 2000 dødsfall totalt.

Irak

Har registrert 16.675 smittetilfeller totalt, med en klar topp nå i starten av juni. 7. juni var dagen med flest nye smittede: Da ble hele 1268 nye tilfeller ble registrert. Har registrert 457 dødsfall.

Oman

Hadde sin verste dag i går, torsdag 11. juni, med 1067 nye smittetilfeller på én dag. Totalt er 19.954 personer registrert smittet, men myndighetene melder bare om 89 dødsfall.

Saudi-Arabia

SAUDI ARABIA: Under fredagsbønnen i Al-Rajhi-moskeen i Riyadh ble det holdt god avstand 5. juni. Foto: AHMED YOSRI / X07180

Myndighetene melder om 116.021 tilfeller og 857 dødsfall.

Aserbajdsjan

Har registrert 8882 tilfeller totalt og 108 dødsfall. Klar stigning i smittetilfeller nå mot midten av juni.

Usbekistan

Landet har 4819 registrert smittede. Flest nye var det 7. juni, da tallet gjorde et hopp med 237 nye tilfeller. Har registrert totalt 19 dødsfall.

Afrika

Sør-Afrika







fullskjerm SØR-AFRIKA: Medlemmer av kirken Inhlanhla Yokuphila Apostolic Church holder avstand ved å ha gudstjenesten ute på et jorde i Soweto 7. juni.

Har meldt om 58.578 tilfeller, med en klar stigning nå i starten av juni. Den verste dagen var 4. juni, da 3267 tilfeller ble registrert. Melder om 1284 coronadødsfall.

Mauritania

Registrerte sine første tilfeller først halvveis ut i mai. Har nå registrert 1439 smittede totalt – med en klar topp de siste dagene. Melder om 74 dødsfall totalt.

Nigeria







fullskjerm NIGERIA: En pasient som mistenker coronavirus testes ved University of Maiduguri 10. mai.

Afrikas mest folkerike stat hadde sin hittil verste dag i går, torsdag 11. juni, med 681 nye tilfeller på én dag. Totalt er 14.554 personer registrert smittet og myndighetene melder om 387 dødsfall.

Libya

Det konfliktherjede landet har kun registrert 393 tilfeller, med en topp i starten av juni.

Eswatini

Har kun registrert 449 smittede, med en klar topp nå de siste dagene. Myndighetene har meldt om 3 dødsfall.

Etiopia

Har registrert 2670 smittede totalt, med en klar topp nå mot midten av juni. Flest nye tilfeller på én dag kom 8. juni da 180 nye tilfeller ble registrert på én dag. Har registrert 40 dødsfall.

Elfenbenskysten

Har registrert 4404 tilfeller totalt, med en klar topp nå de siste dagene. Myndighetene har meldt om 41 dødsfall.

Egypt

Har meldt om 39.726 tilfeller totalt, med en klar topp nå mot midten av juni. Flest nye tilfeller på én dag ble registrert 31. mai, med 1536 nye smittede.

Myndighetene melder om 1377 coronadødsfall.

Kapp Verde

Har registrert 657 smittetilfeller totalt.

Liberia

Har registrert 410 tilfeller totalt og 31 døde.

VGs statistikk er basert på tall fra Johns Hopkins University, Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), Reuters, offisielle myndighetssider og internasjonale aviser.

Publisert: 12.06.20 kl. 11:37 Oppdatert: 12.06.20 kl. 11:49

