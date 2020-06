Hasjbaronen Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) I Oslo tingrett ble hasjbaronen Gjermund Cappelen dømt til 15 års fengsel for grove narkotika forbrytelser. Nå er straffen redusert til 13 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Det kom frem fredag morgen da lagdommer Halvard Leirvik leste opp dommen i straffesaken mot hasjbaronen og den tidligere politilederen Eirik Jensen.

Cappelen har erkjent innførsel av tonnevis med hasj til Norge siden starten på 1990-tallet og forklart at den tidligere politilederen gjorde det mulig for ham å unngå å bli tatt av politiet.

Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013 og har siden sittet i varetekt. Han får derfor et fratrekk på dommen på 2384 dager. Det betyr at han vil kunne løslates innen et par år, dersom han innvilges 2/3-soning.

Åtte års strafferabatt

Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, har under hele straffesaken krevd strafferabatt for sin klient, siden han har samarbeidet med politiet gjennom hele etterforskningen og for å ha bidratt til å avsløre en utro tjener i politietaten.

I tillegg la Cappelen alle kortene på bordet i den såkalte oppbevaringssaken, hvor han sto tiltalt for oppbevaring av flere hundre kilo hasj sammen med sitt narkotikanettverk på Østlandet.

Forsvareren la derfor ned påstand om at klienten skulle anses på mildest mulig måte.

Normalt vil en straff for så grove narkotikaforbrytelser medføre en straff på 21 års fengsel.

I Oslo tingrett ble Cappelen dømt til 15 års fengsel, som var en fellesstraff med oppbevaringssaken mot Cappelen i Asker og Bærum tingrett.

Han fikk dermed seks års strafferabatt for samarbeidet og erkjennelsen i denne instansen. Nå har han fått ytterligere to års strafferabatt i Borgarting lagmannsrett, noe som tilsier at han har fått åtte års strafferabatt.

