VERST PÅ BUSSENE: Andelen turer med flere passasjerer enn det smittevernreglene anbefaler fikk et hopp i slutten av mai. Klart flest overskridelser er det på bussene i hovedstaden. Foto: Frode Hansen

Ruter-rapport: Melder om kritiske utfordringer med avstand på Oslo-bussene

Selv om folk fortsatt oppfordres til å unngå kollektivtrafikk, har antallet turer med for mange passasjerer skutt i været i Oslo.

Nå nettopp

Det viser ferske tall fra Ruter, som har ansvaret for kollektivtrafikken i hovedstaden.

– Folk overholder ikke alltid anmodningen om å vente på neste avgang, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter til VG.

– Vi ser at overskridelsene gjerne skjer etter klokken 14 på hverdager, og mot utfartsområder når det er fint vær, påpeker han.

Lørdag 30. mai så de plutselig et hopp i antall turer med flere folk enn det smittevernreglene anbefaler:

I en rapport til Samferdselsdepartementet, som VG har fått innsyn i, trekker Ruter frem de økende overskridelsene som en kritisk utfordring.

Verst er det på bussene. Fra bare 1,1 prosent overskridelser i overgangen april/mai, var de altså opp i 7,1 prosent den første uken i juni:

– Ruter kjører nå med maks kapasitet, og kan ikke sette inn hensiktsmessig antall busser, trikk, T-baner og båter for å tilfredsstille retningslinjen om 1 meter avstand, parallelt med det økende antallet passasjerer. Vi ser derfor et økende antall overskridelser, skriver Ruter i rapporten VG har fått innsyn i.

Flere reiser - tross rådene

Selv om smittespredningen i samfunnet nå er lav, slo Helsedirektoratet onsdag alarm. For mange innbyggere i norske byer nå holder mindre avstand enn før. Det er nettopp avstand som er problemet på kollektivtrafikken.

Ruter påpeker at beslutningen om at skolene kan gå tilbake til vanlige klasser forsterker utfordringene. Og det blir stadig flere passasjerer

– Flere reiser kollektivt, selv om retningslinjene for å reise er de samme, og myndighetene har oppfordret til hjemmekontor for dem som er avhengig av å reise kollektivt, sier Dahl Johansen i Ruter.

66 prosent av de nye coronatilfellene i uke 22 og 23 bor i nettopp Oslo, viser VGs talloversikt.

Atb, som har kollektivtrafikken i Trondheim, sier de også har fått flere passasjerer, men at det går bra så langt.

– Vi merker økende grad av folk som reiser, men det er nok ikke like stort press her som i Oslo. Per nå opplever vi at vi har nok kapasitet som det er, sier kommunikasjonsdirektør Grethe Opsal i Atb til VG.

– Passasjerenes eget ansvar

Ruter sier de har prøvd å hjelpe kundene med å holde avstand, ved å stenge seter og sette opp informasjon. De oppfordrer folk til å høre på sjåførene når de påpeker maksbegrensningen.

PRØVER Å SPERRE: På Oslo-bussene er annethvert sete merket, men likevel blir det altfor fullt på noen busser. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er passasjerenes eget ansvar å følge myndighetenes anbefalinger om smittevern, også om bord i kollektivtrafikken. Ruter har ansvar for at Ruters samlede tilbud er forsvarlig, men kontrollerer ikke og kan ikke ta ansvar for overskridelser på enkelte avganger, sier Dahl Johansen.

Visste du? En ny ukesrapport fra FHI viser at flest blir smittet privat, En ny ukesrapport fra FHI viser at flest blir smittet privat, da i sin egen husstand eller på et privat arrangement . Samtidig var smittekilden for 27 prosent av de kartlagte tilfellene fra uke 23 til 24 fullstendig ukjent

Publisert: 18.06.20 kl. 11:34

Les også

Mer om Coronaviruset Kollektivtransport Kollektivtrafikk Smittevern Ruter Oslo

Fra andre aviser