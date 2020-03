MÅ SONE: Jan Erik «Jannik» Iversen er dømt til fengsel for trusler mot Kjell Inge Røkke. Foto: Ola Vatn / VG

Jan Erik Iversen må i fengsel: Dommen for Røkke-truslene rettskraftig

Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen får ikke saken sin behandlet i lagmannsretten.

Iversen (62) ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha forsøkt presse Kjell Inge Røkke (61) for mellom 6 og 20 millioner kroner.

«Retten finner det videre ikke tvilsomt at tiltalte ved truslene forsøkte å tvinge fornærmede til å utbetale til seg opp mot 20 millioner kroner, og at han dermed handlet forsettlig og med den hensikt å oppnå en uberettiget vinning», skrev tingretten i dommen som kom i oktober i fjor.

Iversen, men Borgarting lagmannsrett mener det er klart at en anke ikke ville ført frem og nekter den derfor fremmet.

«Lagmannsretten bemerket at det ikke var begått feil ved rettsanvendelsen eller saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på dommens innhold. Anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet ble nektet fremmet idet lagmannsretten bemerket at det ikke var utsikt til at en ankeforhandling vil kunne medføre et annet resultat enn det tingretten kom til. Det var heller intet åpenbart misforhold mellom den straffbare handlingen og den straffen som tingretten hadde utmålt», skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Publisert: 04.03.20 kl. 10:45

