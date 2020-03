SMITTEVERNUTSTYR: Flere helseforetak opplever mangel på utstyr og klær som beskytter helsepersonell i forbindelse med utbruddet av coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad / VG

Norge må rasjonere smittevernutstyret: Kritisk, mener Høie

Sykepleiere i Oslo sier de ikke har nok smittevernutstyr i tiden som kommer. – Dette er en kritisk faktor ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sier helseminister Bent Høie (H).

– Vi begynner allerede å spare på smittevernutstyr, sier fylkesleder Line Orlund i Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Helseforetak i hovedstaden og resten av landet merker nå mangel på utstyr og klær som beskytter helsepersonell i forbindelse med utbruddet av coronaviruset.

Internasjonale forsyninger har stoppet opp, EU har innført restriksjoner på eksport og helseminister Bent Høie (H) har bedt norsk industri om hjelp.

Under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag påpekte helseministeren at problemstillingen er noe regjeringen jobber aller mest med for øyeblikket.

– Vi har heldigvis fått tak i noe utstyr som går inn til sentrale lagre og som fordeles ut til kommuner etter det behovet som er meldt inn. Men vi har behov for mer, og dette er en kritisk faktor ikke bare i Norge, men også internasjonalt, sa Høie.

Helse Sør-Øst har fått nasjonalt ansvar

Slik situasjonen er nå, må det rasjoneres mellom landets helseforetak, opplyser Helse Sør-Øst. Det jobbes nå iherdig med å skaffe leveranser som kan fylle den økte etterspørselen av smittevernutstyr.

For å sikre en god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske beslutninger, har Helse Sør-Øst fått et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr, testutstyr og legemidler i forbindelse med coronautbruddet.

– Vi arbeider kontinuerlig med å sikre tilstrekkelige ressurser som smittevernutstyr, testutstyr og legemidler. Dette er utfordrende, men med god samordning i regionen og nasjonalt vil vi utnytte ressursene best mulig. Det er også gledelig å registrere at flere forsyningskilder som har vært stengt ned, nå åpner igjen, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.

RASJONERING: Helse Sør-Øst har fått ansvar for smittevernutstyr i landet, som må rasjoneres. administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst. Bildet er tatt i 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Sykepleierforbundet: – Det er utrolig lite

Oslo er en av kommunene som kjenner til mangelen på smittevernutstyret.

Norsk Sykepleierforbund i Oslo har sendt ut spørsmål til alle sine tillitsvalgte i kommunen og bedt dem svare på hvor mye utstyr de faktisk har.

– Det er et utrolig lite, sier fylkesleder Line Orlund til VG.

«Tomt i løpet av dager/1 uke hvis en bruker blir smittet. Har nesten ikke munnbind, hansker, Antibac. Går mot krise!», skriver én.

En annen tillitsvalgt skriver at de kun har én eske med munnbind igjen og at de mangler hansker.

«Mulig det kommer noen i morgen», skriver vedkommende.

«Begrenset med utstyr. Begynte å gå tom allerede før helgen. Gjelder smittefrakker og Antibac», skriver en tredje.

13 av 15 bydeler har foreløpig svart på undersøkelsen. Bare to bydeler sier at de foreløpig har nok eller mye utstyr, ifølge den uformelle undersøkelsen.

Nå ber forbundet kommunen om å omfordele utstyret som faktisk finnes i Oslo, slik at avdelinger og bydeler som har lite, får mer.

– Men faktum er at det holder ikke lenge, sier Orlund.

Hun oppfordrer samtidig sykepleiere til å bruke smittevernet de har på riktige steder og på riktig tidspunkt.

Orlund er trygg på at Oslo kommune, Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus gjør så godt de kan, men gjentar at helseminister Bent Høie må svare sykepleierne:

– Hva gjør han for å sikre at sykepleierne ikke står uten smitteutstyr om kort tid? spør Orlund.

Høie: – Utstyr til testing

Under pressekonferansen tirsdag sa Høie at det jobbes på spreng for å få tak i smittevernutstyr for å dekke behovet i kommunene.

– Regjeringen har også sagt at det er ingen økonomiske begrensninger for å få tak i utstyr, understreket helseministeren.

Siden møtet med næringslivet 3. mars, da Høie ba norsk industri om hjelp til å produsere utstyr, er det jobbet med å få opp produksjonen av smittevernutstyr i Norge, opplyser Høie.

– Noe av det utstyret er til testing for å forsikre at det er godt nok for helsepersonell til å bruke. For det må vi være sikre på, at det er testet trygt for vårt personell. Og det er en del av de løsningen vi nå jobber intenst med å få på plass.

