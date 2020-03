KRITISK: Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort er krass i sin kritikk av Erna Solbergs nye forslag til kriselov for coronakrisen. Foto: Frode Hansen

Sterkt kritisk til kriseloven: - Risikosport

Solberg-regjeringens nye kriselov er forhastet og kan sette Norge på en farlig kurs, mener Advokatforeningens leder.

– Loven åpner for at man kan innføre regler som gir klare innhugg i den enkeltes rettssikkerhet, sier Jens Johan Hjort til VG.

Den tidligere Høyreordføreren i Tromsø er leder av Advokatforeningen. Han advarer kraftig mot Solberg-regjeringens nye kriselov som han mener er unødvendig og setter Norge på gal kurs.

Advokatforeningen kom i dag med sin høringsuttalelse om kriseloven. De mener at forslaget er «både grunnlovsstridig og går lenger enn nødvendig».

– Jeg er ikke bekymret for at regjeringen skal misbruke loven i dag, men det er første steg i en utvikling som vi overhodet ikke bør gå inn på. Vår bekymring er todelt; dels at loven utfordrer den grunnlovfestede maktfordeling mellom storting og regjering, dels at lovforslaget gir svært vide rammer for inngrep i borgernes rettssikkerhet, sier Hjort.

Solberg-regjeringen skal ha sikret flertall for å kunne iverksette store tiltak uten å gå til Stortinget. Forslaget ble lagt frem for Kongen i statsråd onsdag, diskuteres av partiene fredag, stemmes over lørdag og kan være lov etter annen gangs behandling tirsdag.

Den prosessen er langt raskere enn vanlig.

– Man må være et demokrati selv om man er i krise

Advokat Geir Lippestad er blant dem som har reagert på regjeringens kriselov. Han påpeker at man allerede har mange av det han kaller «nødlover» som gir regjeringen utvidede fullmakter.

Han er blant 15 jurister som har signert på et kritisk opprop mot loven.

-- Man har helseberedskapsloven, smittevernloven, næringsberedskapsloven, lov om sivil beskyttelse. Jeg greier ikke se begrunnelsen for hvorfor man trenger å sette grunnloven og maktfordelingsprinsippet til side, sier han.

-- Man må selvfølgelig handle raskt, men da vil det jo kunne gjøres ved å ha en god dialog med stortinget hvis det skulle være behov for lovendringer. Stortinget har vist at de har handlet raskt i denne krisen.

SYMBOL: Geir Lippestad ble et symbol på den norske rettsstaten som forsvarsadvokat for terroristen Anders Behring Breivik under 22. juli-rettssaken i 2012. Foto: Klaudia Lech

Lippestad er dessuten bekymret for om en fullmakt til regjeringen i krisetider vil kunne sette presedens for andre kriser som kan komme, det være seg om alt fra naturkatastrofer, til nye helsesituasjoner.

-- Det vil komme nye kriser, og vi kan ikke sette innbyggernes rettssikkerhet og maktfordelingsprinsippet til side hver gang, sier han.

-- Man kan ikke komme i en situasjon hvor alle tenker at nå er vi i en krise så nå kan vi ikke være kritiske. Lærdommen fra 22. juli, der pressen var kritisk til hvordan det ble håndtert, var betimelig. Man må være et demokrati selv om man er i krise.

Fakta om corona-loven Loven vil gi regjeringen fullmakt til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere coronakrisen. Blant disse er: Arbeidsmiljøloven.

Dagpengeregelverket og regelverket rundt andre ytelser, for å kunne innføre automatisk saksbehandling og mer deling av personopplysninger.

Domstolsloven for å kunne ha forenklet behandling i domstolene, deriblant gjennomføring av rettssaker uten at partene er fysisk til stede.

Plan- og bygningsloven, samt økt mulighet til å kunne rekvirere bygg på kort varsel. Også skip skal kunne rekvireres for å sikre forsyningslinjer.

Unntak fra selskapsloven, regnskapsloven, burettslaglova og andre lovverk, der det kreves fysisk oppmøte i formelle sammenhenger som årsmøter og generalforsamlinger.

Kommuneloven, for å gi kommuner myndighet til å fatte enkelte beslutninger uten at dette er forankret i kommunestyret.

Unntak fra kravet om politiattest.

Økt bruk av fotlenke for straffedømte.

Mulighet til å sette EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner til side. Vis mer

Frykter forlengelse

Solberg-regjeringen har foreslått at loven kun skal gjelde i seks måneder, etter krav fra opposisjonen.

– Mitt budskap er at det nettopp i krisetider er viktig å hegne om rettsstaten og dens grunnprinsipper. Lovvedtak gjort i full hast i krisesituasjoner hvor man ikke har full oversikt er risikosport. Jeg vil mane til forsiktighet, sier Jens Johan Hjort i Advokatforeningen.

– Det er ikke lagt inn åpning for forlengelse av lovens varighet utover seks måneder, men Stortinget har myndighet til å gjøre det. Slik som denne epidemien har utviklet seg er det ikke usannsynlig at Stortinget også ser behov for kriseloven om et halvt år, legger Hjort til.

I tillegg sier lovforslaget at en kriseforskrift på et hvilket som helst tidspunkt oppheves i Stortinget, hvis et mindretall på en tredjedel av representantene stemmer for dette.

Advokatforeningen: – Grunnlovsstridig

Høringssvaret fra Advokatforeningen ble først omtalt av Advokatbladet. Foreningen oppsummerer sine hovedsynspunkter slik:

Det foreliggende forslaget er både grunnlovsstridig og går lenger enn nødvendig.

I den grad man kan identifisere behov for regelendringer på enkelte felt/sektorer, som ikke kan gjøres via eksisterende hjemler i smittevernlovgivningen og annen lovgivning, bør disse forelegges Stortinget som lovforslag.

I den grad det er behov for å gi regjeringen nye fullmakter, bør slike fullmakter være positivt avgrenset og konkretisert til særskilt identifiserte områder.

Stortinget bør organisere sin lovgivningsfunksjon på en slik måte at den kan ivaretas også i den rådende situasjonen, om nødvendig med egne prosedyrer for coronarelaterte hastesaker.

Mæland: – Nødvendig

Justisminister Monica Mæland (H) adresserte skepsisen og bekymringen lovforslaget har blitt møtt med under en pressekonferanse torsdag. Hun sa loven var nødvendig fordi det nå er vanskelig å forholde seg til vanlige regler og frister i denne krisesituasjonen.

– Denne loven er ingen blankofullmakt til regjeringen – det er en fullmakt fra Stortinget til raskt å kunne sette i gang helt nødvendige tiltak i en begrenset periode, sa hun videre.

