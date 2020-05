KRITISK: Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Norsk Sykepleierforbund

Reagerer på granskingskommisjon uten sykepleiere: – Helt utrolig

Norsk Sykepleierforbund reagerer på at sykepleierne ikke er en del av corona-granskingskommisjonen. Nå får de støtte i opposisjonen på Stortinget.

Nå nettopp

Sist fredag oppnevnte regjeringen en granskingskommisjon for å «kartlegge alle sider av myndighetenes håndtering» av corona-krisen, meldte Aftenposten. Men sammensetningen vekker reaksjoner.

Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund, mener granskingskommisjonen umulig kan svare ut sentrale deler av mandatet uten å ha med stemmen som taler på vegne av sykepleierne.

les også Ny utregning gjør at Storbritannia har nest høyest corona-dødstall i Europa

– Sykepleiere har stor tillit i samfunnet og jeg forventer regjeringen har tillit til sykepleieres kompetanse. Derfor er dette skuffende. Jeg håper det er mulig for myndighetene å ombestemme seg, så de finner en plass til sykepleierne. Vi mener at de går glipp av vesentlig kompetanse av betydning for svarene de kan gi. Dermed blir det umulig å svare ut sentrale deler av det som ligger i deres mandat, sier Larsen til VG.

Men det virker ikke som statsministeren har planer om å ombestemme seg. I en uttalelse til VG påpeker Erna Solberg kommisjonens brede og åpne mandat og at selv om pandemien er en helsekrise har den berørt nesten alle deler av samfunnet.

– Sykepleiernes kompetanse har vært og er svært viktig i helsetjenestens håndtering av pandemien. I andre sektorer har også en lang rekke andre kritiske samfunnsfunksjoner blitt satt på prøve, og har blitt synliggjort på en helt annen måte enn før. Dette er også viktige deler av kommisjonens mandat, forklarer Solberg og fortsetter:

– Det er ikke praktisk mulig å sette sammen en kommisjon hvor alle de kritiske samfunnsfunksjonene er representert gjennom sine ulike profesjoner. Jeg er likevel trygg på at kommisjonen samlet sett har den nødvendige kompetanse til å vurdere alle deler av sitt mandat, uttaler statsministeren.

Statsministeren sier hun forutsetter at kommisjonen vil være åpen for synspunkter og vurderinger utenfra i sitt arbeid, både fra sykepleiere, Norsk Sykepleierforbund og fra andre.

Kommisjonen skal levere sitt arbeid i utgangen av mars 2021.

les også Omstridt coronadebatt i NRK: Ubalansert, mener Kringkastingsrådet

Den største yrkesgruppen i helsevesenet

Sykepleierne består av 120.000 ansatte og 6000 ledere av helsetjenesten i Norge. Larsen påpeker at de er representert i alle kommuner og sykehus og er i kontakt med alle type pasienter i alle livsfaser.

Helsevesenet representeres i kommisjonen av tre leger, forteller Larsen. Hun påpeker at leger er en essensiell og viktig stemme.

– Men heldøgnsomsorg er en del av mandatet og det er ikke legene som har det ansvaret. Det gjelder også lederskap på sykehjem og hjemmetjenesten. Det er sykepleierne som driver den type tjenester og ikke legene. Vi er den største yrkesgruppen i helsevesenet, sier hun.

TETT PÅ CORONAVIRUSET: Sykepleiere på isolatposten på Ullevål sykehus før viruset spredte seg markant i Norge. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

– Ikke fått svar

Larsen ønsket umiddelbart at regjeringen skulle gjøre en ny vurdering da granskingskommisjonen ble offentliggjort i forrige uke.

– Vi har sendt et formelt brev til statsministeren. Men vi har ikke fått svar på det. Jeg har registrert at Erna Solberg i mediene har sagt at det er slik det er og blir, sier Larsen.

Hun påpeker at det er sykepleierne som er tett på pasienter og pårørende hele døgnet og at de også har avanserte logistikkfunksjoner.

– Man risikerer ikke bare å miste sykepleierstemmen men også innspill knyttet til organisering og pasientflyt. Det er sett på som usynlig arbeid så lenge helsesystemene virker. Det er få som er klar over at sykepleierne gjør dette, sier hun og mener uteblivelsen av en sykepleierstemme kan bli alvorlig for konklusjonene til kommisjonen.

REAGERER: Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet mener det er helt utrolig at ikke sykepleierne er representert i granskingskommisjonen. Her sammen med partileder Jonas Gahr Støre i forbindelse med en annen sak. Foto: Krister Sørbø/VG

– Forbannet

Reaksjonen til Norsk Sykepleierforbund får støtte av Masud Gharahkhani.

Stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet langer i et Facebook-innlegg ut mot utelatelsen av det han kaller fotfolket i helsevesenet.

Til VG sier han:

– Det som gjør at vi kommer til å håndtere krisen bedre enn mange andre land er velferdsstaten, men også fantastiske folk som har stått på 24–7 for å redde liv og helse. At man ikke finner plass til en person som representerer fotfolket i helsevesenet er helt utrolig. Da blir jeg forbannet, sier Gharahkhani til VG.

Han mener det er helt avgjørende å lytte mer til folkene som jobber på gulvet for å lære av denne krisen.

– Her tenker jeg at statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie må rydde opp og sørge for at også fotfolket, som har jobbet med dette å redde liv og helse i denne situasjon må være med, sier Gharahkhani og legger til at han selv skal rette en formell henvendelse til Statsministerens kontor dersom noe ikke skjer.

Publisert: 01.05.20 kl. 13:55

Fra andre aviser