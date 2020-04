SENTRALT: Oslo fengsel ligger på Grønland i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Her sitter Tom Hagen i varetekt

Når han ikke blir avhørt om forsvinningen til kona Anne-Elisabeth Hagen sitter drapssiktede Tom Hagen (70) i varetekt i Oslo fengsel.

To uavhengige kilder bekrefter overfor VG at Tom Hagen sitter varetektsfengslet på Grønland i Oslo.

Der ligger Oslo fengsel. Det er et av de største fengslene i landet med plass til 243 mannlige innsatte.

Tidligere i april skrev VG at det for tiden er omkring 200 innsatte i fengslet hvorav tre av fire sitter i varetekt.

TATT: Her er Tom Hagen tidligere i vår. Nå er han pågrepet.

Tause om avhør

Forsvarer Svein Holden har bekreftet at Hagen ble avhørt av politiet tirsdag kveld.

Om politiet har hentet Hagen fra Oslo fengsel for å gjennomføre ytterligere et avhør torsdag er ikke kjent.

Øst politidistrikt opplyser i en pressemelding torsdag at de ikke er tilgjengelige for å snakke om saken før mandag i neste uke.

Svein Holden har også meddelt at han ikke har anledning til å svare på spørsmål torsdag.

Retten tror flere kan stå bak

Tom Hagen ble pågrepet tirsdag denne uken og varetektsfengslet i fire uker onsdag. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona, men nekter for ha gjort noe mot Anne-Elisabeth Hagen, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Han forsvarer Svein Holden omtalte onsdag politiet grunnlag for siktelsen som «svært spinkelt». Han mente milliardæren burde løslates.

Nedre Romerike tingrett mente imidlertid at det er fare for at bevis kan bli ødelagt dersom Hagen løslates, og pekte på at det kan være potensielle gjerningspersoner som er på frifot:

«Retten finner det også sannsynlig at det har vært flere involverte i saken. Retten viser til at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har blitt flyttet fra boligen», står det i fengslingskjennelsen.

Svein Holden har varslet at fengslingskjennelsen kommer til å bli anket.

Publisert: 30.04.20 kl. 19:55

