Undersøkelse: Nær halvparten bryter fartsgrensen i tettbygde strøk

47 prosent av norske bilister oppgir at de ofte eller av og til bryter fartsgrensen i 50-sonene. Hele åtte av ti bryter fartsgrensen i 80-soner.

Det viser en ny landsdekkende undersøkelse fra Kantar utført på oppdrag fra Trygg Trafikk.

Også i 30-sonene kjører mange for fort. Tre av ti gjør det av og til eller oftere, ifølge undersøkelsen.

– Det er snakk om tettbygde strøk og boligstrøk med barn og myke trafikanter. Da er det ekstra viktig å holde farten nede og være årvåken. Vi i Trygg Trafikk ønsker også flere politikontroller i tettbygde områder, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Mest på landeveiene

48 prosent av dem som kjører for fort, sier de gjør det fordi de glemmer seg, mens 37 prosent mener de kan kjøre for fort fordi veien er god nok.

Aller mest råkjøring er det likevel på landeveiene. I 80-sonene sier mer enn to av ti at de nesten alltid bryter fartsgrensen. Mer enn åtte av ti sier at de gjør det av og til eller ofte.

