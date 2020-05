FORVIRRET: Flere festivaler er usikker på om de økonomisk har råd til å gjennomføre slike konserter i sommer. Bildet er fra en konsert i Son i 2019. Foto: Line Møller, VG

Mener nye arrangementsregler er forvirrende

Middels store festivaler i Norge sliter med å forholde seg til de nye reglene for antall personer som kan delta på arrangementer, og mener det fører med seg usikkerhet, og økonomiske utfordringer.

Festivalsjef for «Grieg in Bergen», Michael Süssmann, er oppgitt etter at regjeringen torsdag kom med nye regler.

Det blir lov med arrangementer på inntil 50 personer fra 7. mai. I tillegg vurderer regjeringen å tillate arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni.

– Det skaper masse forvirring, uklarhet og mye større økonomisk ansvar for de festivalarrangørene i den gruppen vi er. Vi vet jo ikke hva som skal skje, sier Süssmann.

Forrige helg ble det forbudt med arrangementer over 500 personer frem til 1. september.

– Det var viktig å kunne gi festivaler og andre arrangører forutsigbarhet. Det ga vi, sa kulturminister Abid Raja (V) på torsdagens pressekonferanse.

Süssmann mener festivalene i deres gruppe ikke har fått samme forutsigbarhet, og sier de ikke kan ta avgjørende skritt som er viktig når det gjelder beslutninger fordi de ikke vet hvilke regler som gjelder når festivalene går av stabelen.

– Det hadde vært mye mer resolutt og sagt at; ok, dere kan arrangere for 50 eller 200 i overskuelig fremtid. Men ikke si at det blir sånn eller sånn, sier festivalsjefen.

– Da kunne vi forandret på opplegget, og gjøre noe som ikke gjør at vi går over ende økonomisk. Hvis de senere sier at det er greit med 200 personer, så har de fjernet grunnlaget vi må ha nå for å forberede festivalene, fortsetter Süssmann.

Raja forstår at det er vanskelig å planlegge, men understreker at liv og helse kommer først.

– Nå er vi i gang med å gradvis åpne samfunnet på kontrollerte måter. Arrangementer mellom 200–500 personer må vi komme tilbake til, sier Raja.

NYE REGLER: Kulturminister Abid Raja (V) presenterte nye regler for arrangementer på torsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etterlyser kompensasjon

Festivalsjef for Stavanger Kammermusikkfestival, Katrine Lilleland, synes reglene kom brått på, og sier de sannsynligvis må endre på festivalen. Men er veldig glad for at de kan gjennomføre festivalen selv om det blir for et mindre publikum.

– For oss er det bedre og hyggeligere å arrangere noe for færre, men vi er på en måte klar for å kunne bidra til et publikum og artister ikke minst, sier Lilleland.

«Det vil gis kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltageravgifter ved avlysning eller stengning av kultur-, frivillighets eller idrettsarrangement», står det i endringene i statsbudsjettet etter corona-pandemien traff for fullt.

Men det står ingenting om tapte billettinntekter ved gjennomføring av arrangement i mindre skala.

Lilleland sier at mange taper penger hvis de feiger ut og ikke gjennomfører festivalen, og mener det er viktig å gjøre det de kan for blant andre leverandører og artister. Men etterlyser en kompensasjonsordning for tapte billettinntekter.

– Vi håper Staten følger opp med en slags kompensasjon for tapte billettinntekter hvis vi gjennomfører festivalen.

Kulturministeren sier han er klar over at dette for enkelte ikke vil være lønnsomt.

– Derfor vil jeg gå i dialog med mitt felt for å finne ut hvordan vi sammen gradvis kan åpne samfunnet og legge til rette for kulturopplevelser i hele landet, sier Raja.

Eirik Raude, festivalsjef for Risør kammermusikkfest, mener det ikke er mulig å drive en festival med det lave billettsalget restriksjonene fører med seg.

– Vi synes det setter oss i en veldig vanskelig situasjon, sier Raude.

Han sier at de ønsker å gjennomføre festivalen, men at det er vanskelig. Raude mener også at kulturlivet kommer til å kreve mye mer penger enn det som blir puttet i en kompensasjonsordning.

– Vi som arrangør føler ikke at vi får noe hjelp akkurat nå. Raja lover fest og kulturliv over hele landet, uten å si noe om hvordan vi som skal stå for festen kan klare å gjennomføre, sier Raude.

Publisert: 01.05.20 kl. 12:28

