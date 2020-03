SONER HER: I Bjørgvin ungdomsfengsel er det plass til fire ungdommer under 18 år. Så ført de blir myndige, hører de til i ordinære ungdomsfengsler. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Ønsker fengsel for unge mellom 18 og 25

Fengselsledelsen i Bjørgvin ungdomsfengsel sier de unge som er ferdig sonet hos dem, ofte får store tilbakeslag når de blir overført til voksenfengsler.

Assisterende fengselsleder Åsmund Steine i Bjørgvin ungdomsfengsel er klar og tydelig når han skal svare på hva de mangler i Kriminalomsorgen for å hindre at unge, farlige kriminelle begår nye lovbrudd: Et spesialtilpasset tilbud for unge mellom 18 og 25 år - som tar sikte på å være en overgangsløsning mellom de to ungdomsfengslene som er i Norge og de ordinære voksenfengslene.

– Vi etterlyser en U25-avdeling hvor de kan sitte etter at de er ferdig hos oss. Det skjer ikke noe magisk når de fyller 18 år. Vi bør lage gode overganger slik at de lykkes bedre, sier han til VG.

I februar slapp Steine VG inn i ungdomsfengelet Bjørgvin, for å vise hvordan Norge farligste, kriminelle ungdommer soner.

Her får ungdommene et spesialtilpasset opplegg som har som mål å forhindre at de begår ny, alvorlig kriminalitet. Det innebærer ansatte i sivile klær, skole inne i fengselet, bortimot fri tilgang til kontakt med familien og to psykologer som jobber med de mange psykiske utfordringene som de innsatte har.

Dette tilbudet koster årlig over 27 millioner kroner.

ETTERLYSER NY LØSNING: Åsmund Steine er assisterende fengselsleder i Bjørgvin ungdomsfengsel utenfor Bergen. Han mener det må gjøres mer for de unge kriminelle etter at de blir myndige. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Nå vil Steine påpeke at de eksisterende tilbudet for unge kriminelle over 18 år som skal sone videre, ikke er tilstrekkelig.

– Vi kjemper en kamp om ressurser til den overgangsfasen. Det er ingen hemmelighet, sier han.

Begår ofte ny kriminalitet

Til enhver tid soner omkring 1300 mennesker mellom 18 og 24 år i norske fengsler. Denne gruppen har en langt høyere grad av tilbakefall til kriminalitet enn kriminelle i andre aldersgrupper.

Innen det har gått fem år er omkring 50 prosent av de mellom 18 og 24 år dømt for ny kriminalitet, ifølge tall fra Kriminalomsorgen.

Denne gruppen med unge kriminelle soner nå mer for seksuallovbrudd og vold enn de gjorde før. Samtidig er det mange av dem som er psykisk syke, med et behov for psykiatrisk hjelp fra det offentlige.

VOLD OG TRUSLER: Ungdommer som er voldelige og truende i Bjørgvin ungdomsfengsel, kan havne på denne isolasjonscellen. Kriminalomsorgen har nå nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet skal se hva som skjer med unge som er isolerte. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Ifølge Steine er det vanskelig å møte disse behovene i ordinære ungdomsfengsler. Det er derfor han etterlyser en U25-løsning i den norske kriminalomsorgen.

– Med de rammene vi har i dag, går det ikke. Vi er avhengig av friske midler.

Jobber med løsning

Kriminalomsorgsdirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan det norske fengselsvesenet følge opp kriminelle mellom 18 og 24 år. Denne gruppen skal blant annet ha et særlig fokus på hva som skjer med de unge kriminelle som kommer fra de norske ungdomsfengslene. Gruppen skal også se på hva som skjer med de unge gjengangerne.

– Vi skal nå se på hvilke alternativer og metoder som er best egnet for denne målgruppen. Det er f.eks ikke sikkert det beste er et eget fengsel, men kanskje flere mindre avdelinger i allerede eksisterende fengsler, sier Lise Sannerud, som leder Kriminalomsorgsdirektoratet, til VG.

Målet er å utarbeide en handlingsplan og iverksette tiltak. For å gjøre dette skal de blant annet se på hvordan de jobber med unge, voksne kriminelle i Sverige og Danmark.

– I Larvik og på Eidsberg er det i dag plasser som er bedre tilpasset en yngre populasjon, men det er ikke fengsler som er bygd for dette formålet, fortsetter Sannerud.

TOPPSJEF: Høsten 2019 møtte Lise Sannerud byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) (t.v.) og politimester i Oslo, Beate Gangås (t.h.bakfra) før et møtet i Justisdepartementet for de skulle drøfte nytt fengsel i hovedstaden og ungdomskriminalistet med ministeren. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at dette tilbudet foreløpig ikke er noen prioritet.

– Jeg var nylig hos Bjørgvin fengsels ungdomsenhet, og fikk se deres arbeid med innsatte under 18 år. Kriminalomsorgen har i dag noen plasser tilrettelagt for innsatte i aldersgruppen 18- 25 år. Selv om dette er en budsjettsak som vi må komme tilbake til, så mener jeg at det går et tydelig skille mellom barn under 18 år og voksne. Og når vi mangler ungdomsplasser for de aller yngste, så vil jeg prioritere det foran tilrettelagte plasser for unge voksne, sier hun til VG.

Publisert: 27.03.20 kl. 14:05

