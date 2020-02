ETTERFORSKER: Politiet i Tromsø har opprettet sak etter at en 17 år gammel jente døde. Foto: Terje Mortensen

Jente (17) funnet død i Tromsø: To menn siktet

To menn i 20-årene er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter at en 17 år gammel jente ble funnet død i Tromsø sentrum onsdag.

Oppdatert nå nettopp

Dødsfallet etterforskes som mistenkelig og politiet skriver i en pressemelding torsdag formiddag at det er funn på åstedet som gir politiet grunn til å etterforske om noen kan ha forvoldt jentas død.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke gitt noe klart svar på hvorfor 17-åringen døde.







Mennene er nå siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand, men siktelsene og grunnlaget for siktelsene blir vurdert forløpende, skriver politiet.

VG har snakket med advokat Helen Jenssen er oppnevnt som forsvarer en av de siktede mennene. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med den andre mannens forsvarer, Ulf E. Hansen.

Politiet ønsker kontakt med personer som kan ha informasjon om hendelsen. Personer som har vært på stedet der hun ble funnet eller vært sammen med henne, bes om å ta kontakt med politiet.

Saken oppdateres.

Publisert: 20.02.20 kl. 10:21 Oppdatert: 20.02.20 kl. 10:41

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser