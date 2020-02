I ARBEID: Politiet går torsdag dør til dør på jakt etter vitner i nabolaget i Tromsø der en 17år gammel jente ble funnet død tirsdag kveld. Foto: RONALD JOHANSEN, iTromsø

Jente (17) funnet død i Tromsø: – Har vært andre personer på stedet

To menn i 20-årene er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter at en 17 år gammel jente ble funnet død i Tromsø sentrum tirsdag kveld.

Dødsfallet etterforskes som mistenkelig og politiet skriver i en pressemelding torsdag formiddag at det er funn på åstedet som gir politiet grunn til å etterforske om noen kan ha forvoldt jentas død.

– Hovedfunnet er den døde personen som er en jente på 17 år. Det er den viktigste omstendigheten som gjør at vi anser dette som mistenkelig. Hvilke funn vi har gjort utover det ønsker jeg ikke å kommentere, sier seksjonsleder for etterforskning hos politiet i Tromsø Lene Fabek til VG.







To siktet

Den foreløpige obduksjonsrapporten har ikke gitt noe klart svar på hvorfor 17-åringen døde og politiet sier at det foreløpig er uklart for dem hva som har skjedd. Det var personer på en privat adresse i Tromsø sentrum som varslet politiet om dødsfallet sent tirsdag kveld.

– En av de tingene vi undersøker er om dødsfallet kan være narkotikarelatert, sier Fabek.

Mennene er nå siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand, men siktelsene og grunnlaget for siktelsene blir vurdert forløpende, opplyser politiet.

– De to har hatt tilknytning til og har vært sammen med avdøde forut for dødsfallet, sier Fabek.

Politiet vurderer forløpende om mennene skal fremstilles for varetektsfengsling. Begge de siktede ble pågrepet natt til onsdag og har blitt avhørt. Fabek ønsker ikke å si noe om hva de har forklart eller hvordan de stiller seg til siktelsene.

Søker vitner

VG har snakket med advokat Helen Jenssen er oppnevnt som forsvarer en av de siktede mennene. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med den andre mannens forsvarer, Ulf E. Hansen.

Politiet ønsker kontakt med personer som kan ha informasjon om hendelsen. Personer som har vært på stedet der hun ble funnet eller vært sammen med henne, bes om å ta kontakt med politiet.

– Vi vet at det forut for dødsfallet har vært andre personer på stedet som vi forsøkt å komme i kontakt med, sier Fabek.

